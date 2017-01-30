Giresunspor, Çağlar Birinci'yi renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, ara transfer döneminde takımı güçlendirmek adına önemli bir transfere imza attı.

Yeşil-beyazlı ekip, Galatasaray, Kayserispor ve Akhisar Belediyeyespor gibi takımların da formasını giyen sol bek oyuncusu Çağlar Birinci'yi 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Takımda eksik gördüğümüz yerlere transfer yapacağımızı söylemiştik. Bu doğrultuda Çağlar Birinci ile görüşmelerimiz olumlu geçti ve kendisi ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardık. İnşallah takımımız, şehrimiz ve camiamız adına hayırlı olur" dedi.

Resul Yanbul