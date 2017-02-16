Giresun merkez ve bazı ilçelerde okullar yarın tatil

Giresun’da etkili olan yoğun kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi. Giresun ve bazı ilçelerde 2 gündür eğitime ara verildi. Yoğun kar yağışının devam ettiği il genelinde yarın da bazı okulların tatil olacağı açıklandı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Giresun merkez ilçe ve köyler ile Doğankent ve Güce ilçesinde bulunan temel eğitim, ilk ve orta dereceli okullar yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (Cuma) tatil olacak. Giresun il merkezinde çalışan kamu görevlisi engelli ve hamile personellerin de 17 Şubat Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan, karla mücadelesini sürdüren Giresun İl Özel İdaresi kapalı olan köy yollarından 61 tanesini ulaşıma açtı. 275 köy ve mahalle yolunun ise açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Giresun Belediyesi ise etkisini yarın da sürdürecek olan kar yağışından dolayı belediye hoparlörlerinden vatandaşı ve sürücüleri, ‘mecbur kalmadıkları sürece özel araçları ile trafiğe çıkılmaması’ konusunda uyardı.