GESTAŞ’tan bayram hamlesi

GESTAŞ, 10 günlük bayram tatiline hazırlıklı giriyor. Bozcaada ve Gökçeada seferlerinde gemi sayısının 2’den 3’e çıkarılacak. 28-29-30 Ağustos’ta Çanakkale’den Gökçeada’ya deniz uçağı seferleri konulacak.

Çanakkale Boğazı, Bozcaada, Gökçeada ve Güney Marmara hattında araç ve yolcu taşımacılığını yürüten GESTAŞ, bayram yoğunluğu öncesinde kiralık olarak filosuna yeni gemiler kattı. Filosundaki gemi sayısını 21’e çıkaran şirket, tatillerde yoğun olan Bozcaada ve Gökçeada seferlerini 3’er gemiyle gerçekleştirecek. Kurban Bayramı öncesinde tebrik mesajı yayınlayan GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu, 10 günlük tatil yoğunluğu öncesi yaptıkları planlamalarla ilgili de bilgi verdi. Bozcaada ve Gökçeada seferlerinde gemi sayısının 2’den 3’e çıkartılması, 28-29-30 Ağustos’ta Çanakkale’den Gökçeada’ya deniz uçağı seferleri, Uslu’nun açıklamalarında öne çıkan başlıklar oldu.

Geçen yıla oranla daha fazla yoğunluk bekleniyor

Volkan Uslu, “GESTAŞ ailesi olarak yoğun bir yaz dönemini geride bıraktık. Çanakkale Boğazı, Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara adalar hattında 19 feribot ile yoğun seferler gerçekleştirdik. Hizmet verdiğimiz hatlarda geçen yıla oranla araç ve yolcu sayısında önemli bir artış söz konusuydu. Bizler de yoğun günlerde ortalama 408 sefer, saatte ortalama 17 sefer, saatte ortalama 685 araç, 7 gün 24 saat karşılıklı saatsiz seferlerle yaz dönemini başarıyla atlattığımızı düşünüyoruz. Önümüzde 10 günlük bir Kurban Bayramı tatili var. Bu bayramda da hizmet verdiğimiz bölgelere yoğun bir ziyaretçi bekliyoruz. Her bayram olduğu gibi, bu bayramda da hızlı ve güvenli ulaşım prensibi çerçevesinde sizleri sevdiklerinize ulaştırmaya çalışacağız. Özellikle Bozcaada ve Gökçeada hattında online bilet hizmetimiz, yolcularımıza büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Seferlerimize online kontenjan dışında da araç alımları yapılmaktadır. Yoğunluk durumuna göre online kontenjanda anlık düzenlemeler yapabiliyoruz. Tatil için adaları tercih edecek yolcularımızın daha hızlı ulaşım için online bilet almalarını tavsiye ediyor, dönüş rezervasyonlarını da önceden yapmalarını öneriyoruz” dedi.

3 gün Gökçeada’ya deniz uçağı seferi

İstanbul-Çanakkale deniz uçağı seferlerinin, büyük ilgi gördüğünü de hatırlatan Uslu, “Haftanın 3 günü, günde karşılıklı iki sefer olan Deniz uçağı seferlerini haftada 5 güne çıkardık. Doluluk oranımız neredeyse yüzde yüz. Şimdi Bayram tatilinde Çanakkale’den Gökçeada’ya Deniz Uçağı seferleri gerçekleştireceğiz. Yolcular, Çanakkale’den 15 dakikalık bir uçuşla Gökçeada’ya ulaşabilecekler. Çanakkale-Gökçeada arası uçuşlar, 28 Ağustos Pazartesi, 29 Ağustos Salı ve 30 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek. 10 günlük Kurban Bayramı tatili süresince Bozcaada ve Gökçeada’da iki olan gemi sayımızı 3’e çıkartacağız. Bayram tatili öncesinde ekstra gemiler kiralayarak filomuzu genişlettik. İlk defa filomuzda 21 gemiyle hizmet vereceğiz. İki adada 3 gemiyle sık seferlerle tatilcilere daha hızlı bir deniz ulaşımı sağlamayı planlıyoruz. Çanakkale Boğaz hattında da, Çanakkale-Kilitbahir-Eceabat hattında 8, Lapseki-Gelibolu hattında 4 gemiyle 24 saat boyunca saatsiz seferlerimiz devam edecek. Deniz otobüsümüzü de yoğunluk ve ihtiyaç durumlarında farklı hatlarda değerlendireceğiz” diye konuştu.

GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu, “Türkiye farklılıkları zenginlik kabul eden, barış, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik gibi değerlerle yoğrulmuş köklü bir medeniyetin temsilcisidir. Bu ülkede yaşayan herkes, eşit vatandaşlar olarak, ülkenin sadece geçmişine değil, geleceğine de ortaktır. Kesilen ve dağıtılan kurbanlarla komşuluk ilişkilerinin geliştiği, fakir ve kimsesizlerin gözetildiği, bayramlaşma ve kutlamalarla birlik ve beraberliğin güçlendiği, ziyaretlerle hasta ve yaşlıların gönüllerinin alındığı, özel günlerimizden biri olan Kurban Bayramı’na ulaşmış bulunuyoruz. Mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle, herkesin birbirini sevmesinin ve anlamasının, değerlerine saygı göstermesinin önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyorum. Tüm Çanakkaleli vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramını kutluyor, ülkemize ve tüm İslam alemine barış, huzur, sağlık, sıhhat, mutluluk ve refah getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Utku Yaşar Cüce