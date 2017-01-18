Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı kaç kaç A2TV CANLI İZLE... Fener Gençler maçı özet ve golleri izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. İki takım bu önemli maç öncesi gruptan çıkmayı garantilemiş durumda. Maçta ikinci yarı... Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı kaç kaç A2TV CANLI İZLE... Fener Gençler maçı özet ve golleri izle

GENÇLERBİRLİĞİ 1-2 FENERBAHÇE

(Maçtaki gelişmelere göre sayfamız güncelenmektedir)

54'Stoch'un sol kanattan kullandığı ikinci kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

53'Stoch'un sol kanattan kullandığı korneri savunma karşıladı. Devam eden pozisyonda Stoch bir kez daha topu alarak ortasını yaptı. Onun ortasında Salih'in vuruşu savunmadan dışarıya gitti. Fenerbahçe bir kez daha korner kullanacak.

53'Stoch'un sol kanattan yaptığı orta Issah'a çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

52'Fenerbahçe bir kişi eksik oynamasına rağmen bu dakikalarda topa sahip olan taraf.

51'Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra kendi aralarında pas yapıyor.

50'Alper Khalili'nin müdahalesinin ardından kısa süreli bir sakatlık yaşadı ancak sağlık görevlilerine gerek kalmadan ayağa kalktı.

49'Alper orta sahada yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

48'Aydın ceza sahasına girdikten sonra Yiğithan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem oynayın dedi.

47'Alper sol kanattan orta yapmak isterken topun kontrolünü sağlayamadı ve top dışarıya gitti.

46'Gençlerbirliği'nde Scekic yerini Milinkovic'e bıraktı.

46'Fenerbahçe'de Alper Caner'in yerine oyuna dahil oldu.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

İlk yarıda son düdük çaldı. Fenerbahçe soyuna odasına 2-1 önde gidiyor.

45'Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Salih sağ kanatta harektlenen Karavayev'i topla buluşturmak istedi ancak savunma araya girdi.

45'Aatif sol kanattan ilerlemek isterken Ahmet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

45'İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

45'İlk yarının son anlarında top Gençlerbirliği'nde. Başkent ekibinde futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

44'Gençlerbirliği yeniden oyuna başladı.

43'Stoch'un kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı top sonrası Caner ceza sahası içinden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

43'GOL!

42'Stoch'un kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Devam eden pozisyonda tekrar topla buluşan Stoch Ring'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe bu kez serbest vuruş kullanacak.

41'Savaş sağ kanattan orta yapmak isterken Halil araya girdi ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

38'Salih orta sahada Aleksandar Scekic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Scekic müdahalenin ardından sarı kart gördü. Fenerbahçe orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

36'Aatif'in kullandığı kornerde Ahmet ön direkte topu karşıladı.

35'Stoch korneri paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Salih uzaktan şansını denedi. Onun şutu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe bir kez daha korner kullanacak.

35'Karavayev'in sağ kanattan yaptığı orta Halil'e çarparak dışarıya gitti. Bu kez Fenerbahçe korner kullanacak.

34'Aydın'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Claro'nun kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

33'Gelişen Gençlerbirliği atağında Aydın'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Yiğithan karşıladı. Gençlerbirliği korner kullanacak.

32'Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra top Gençlerbirliği'nin hakimiyetinde. Başkent ekibinde futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

31'Issah savunmanın arkasına koşu yapan Serdar'ı topla buluşturmak istedi ancak Yiğithan zamanında araya girdi.

30'Fenerbahçe oyuna yeniden başladı.

29' GOL Penaltıda topun başına geçen Serdar topu ağlara gönderdi ve skora denge getirdi.

28'İsmail pozisyonun ardından hakem Ümit Öztürk'e uzun süre itirazda bulundu.

27'Serdar'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasta İsmail Aydın'ı kaçırdı ve ardından kendisine faul yaptı. Gençlerbirliği penaltı kullanacak. İsmail pozisyonun ardından kırmızı kart gördü.

26'Penaltı!

25'Gençlerbirliği oyuna yeniden başladı.

24'Gelişen Fenerbahçe atağında Stoch sol kanattan topu taşıdıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasında Karavayev'in kafa vuruşu ağlara gitti.

24'GOL!

23'Aydın'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasından seken top kaleci Fabiano'da kaldı.

18'Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

17'Topla oynama oranları: Gençlerbirliği \%51 Fenerbahçe \%49

16'Stoch'un kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı.

16'İsmail serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşunu kaleci Hopf çıkardı ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

15'Fenerbahçe'de Ozan ve İsmail serbest vuruşta topun başına geçti.

14'Ozan orta sahadan aldığı toptan sonra iki rakibine çalım atarak ceza sahasına girmek istedi ancak rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

13'Gençlerbirliği bu dakikalarda ön alanda pres yapıyor. Fenerbahçe atağa çıkmakta zorluk yaşıyor.

12'Khalili'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği pasta Serdar'dan önce savunma topu karşıladı.

11'Karşılaşmanın 10 dakikalık bölümü geride kalırken henüz iki takım da tehlikeli atak geliştiremedi.

10'Gençlerbirliğili futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

2'Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Aatif sağ kanatta hareketlenen Savaş'ı düşündü ancak top hızlı.

2'İsmail, Ring'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertliler, gruptaki ilk karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

İŞTE İLK 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ

Hopf, Ahmet Oğuz, Kulusic, Claro, Halil İbrahim Pehlivan, Serdar Gürler, Scekic, Aleksandar, Ring, Aydın Karabulut, Issah, Khalili

FENERBAHÇE

Fabiano, İsmail, Kadir, Yiğithan, Savaş, Ozan, Caner, Salih, Stoch, Karavaiev, Aatif

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Gruptaki ilk mücadelede sahasında rakibine 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, geride kalan 4 maçta 7 puan toplayıp, 2. sırada kendisine yer buldu. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışma ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı, pas çalışmasıyla devam edip, çift kale maçla da sona erdi. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanla, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, yarın Ankara'ya gidecek ve karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.

Volkan, Mehmet Topal ve Kjaer yok

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Volkan Şen, Mehmet Topal ve Simon Kjaer, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör Dick Advocaat da bu mücadelede ilk 11'de fazla şans bulamayan isimleri sahaya sürecek.

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak?

Türkiye Kupası'nda iki takım arasında oynanan ilk karşılaşmada Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele a2 kanalından canlı olarak yayınlanacak

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI A2TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

A2 TV KANAL FREKANSI

A2 kanalını uydularına eklemek isteyen izleyicilerin, aşağıdaki frekans bilgilerini receiverlarının ayarlar kısmındaki kanal ekleme bölümüne yazmaları gerekmektedir.

TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)

A2 TV DİGİTÜRK VE DİĞER PLATFORMLARDA KAÇ NUMARALI KANALDA OLACAK?

Digiturk'te 35 nolu kanalda yayın hayatına başlayacak olan A2, Teledünya'da 37 nolu kanal, Turkcell TV'de 29 nolu kanal, Tivibu'da ise 59 nolu kanalda izleyicilerle buluşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. İki takım bu önemli maç öncesi gruptan çıkmayı garantilemiş bir şekilde sahada olacaklar. Peki Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat kaçta oynanacak hangi kanalda? Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı A2TV canlı izle, A2 TV frekansları hangisi? İşte Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı detayları...