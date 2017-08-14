Gelin ile damada en mutlu günlerinde elektrik şoku

Konya’da bir düğün salonunun kır bahçesinde düğün eğlencelerini yapan gelin ile damat elektriklerin kesilmesiyle hüsrana uğrayarak düğün salonunu terk etmek zorunda kaldı.

Olay, Merkez Meram ilçesi Antalya Çevre yolu üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dünya evine giren Ayşe ve Muhammet Güler çifti, düğünleri için kiraladıkları salonun kır bahçesindeki eğlenceleri sırasında elektrikler kesildi. Kır bahçesinin karanlığa bürünmesinin ardından düğün sahipleri yetkililerden yardım istedi. Yaklaşık iki saat elektriklerin gelmemesi üzerine gelin ile damat düğüne gelen davetlilerle birlikte salonu terk etmek zorunda kaldı. Düğünlerinin ışıksız bir ortamda kalmasına sitem eden yeni evli çift, yaşanan sıkıntıdan dolayı iş yeri işletmecisi hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.

Damat Muhammed Güler, “Düğün salonunun eksik ekipmanı olduğu için her yerde elektrik olup burada elektriğin olmaması gerçekten bizi üzdü. Sonuçta ben buraya kazandığım ve alnımın teri olan parayı veriyorum. İnsan hayatında bir kere evleniyor. Bizimde bu günümüzde olan bu durumdan şikayetçi olacağız” dedi.

En mutlu günü elektrik kesintisiyle yarım kalan gelin Ayşe Güler ise, “En mutlu günümde bu tür bir olayın olmasına çok üzüldüm. Daha başlamadan bitti, gelen misafirlerimiz mağdur oldu. Bu durumda dahi bize en küçük bir açıklama yapılmıyor, özür dilenmiyor. Biz burada mağdur mağdur bekliyoruz” dedi.

Genç çift elektriklerini gelmemesinin ardından düğün salonundan yakınlarıyla birlikte ayrıldı.

İbrahim Yetkin