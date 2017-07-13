Gaziantep'te şaşırtan kaza: 3 yaralı

Gaziantep'te meydana gelen ilginç kazada, refüjdeki trafik levhası ve ağaca çarpan otomobil, park halindeki aracın bagaj kapısına zarar verdi. Ters dönen araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Batıkent Adnan İnanıcı Caddesi’nde seyir halinde bulunan ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 50 US 034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, refüjde bulunan trafik levhası ve ağaca çarptı. Havalanan otomobil, adete uçarak park halindeki 27 FY 057 plakalı başka bir aracın sol arka kapısına ve bagaj kapısına da çarparak, ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mehmet Bulut



