Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Oğuz Çetin ile sözleşme imzaladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Teknik Direktör Oğuz Çetin ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden olan 'imparator' lakaplı Oğuz Çetin, TRT 1 klasiği 'Stadyum' programında yorumculuk yapıyordu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’un evinde Yeni Malatyaspor’a 2-1 mağlup olmasından sonra istifa eden Teknik Direktör Metin Diyadin’in yerine, tecrübeli Teknik Direktör Oğuz Çetin ile 2,5 yıllığına sözleşme imzaladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Başkanı Osman Toprak’ın makamında gerçekleşen imza töreninde Teknik Direktör Oğuz Çetin, kendisini 2,5 yıllığına kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Oğuz hoca tecrübeli bir teknik direktör

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Başkanı Osman Toprak Oğuz, hocayla uzun süreli çalışmak istediklerini belirterek, “Oğuz hoca tecrübeli bir teknik direktör. Onunla 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Oğuz hocanın bizi istediğimiz hedeflere ulaştıracağına inanıyorum. Bundan önceki hocalarımıza da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Oğuz hocanın ilk maçı Sivasspor deplasmanı olacak, inşallah oradan iyi bir netice ile döner” dedi.

''Hedefimiz Süper Lig''

Teknik Direktör Oğuz Çetin ise, bütün benliği ile çalışacağını belirterek, "Bana güvenip inandıkları için Büyükşehir Belediyespor’a çok teşekkür ediyorum. Tabii önümüzde 13 maçlık bir süreç var. Buna en iyi şekilde hazırlanıp en yüksek yere varmak istiyoruz. Bunu yaparken, her maç için ayrı hazırlanmak istiyoruz. Büyükşehir bulunduğu konumu hak etmiyor. 2,5 yıllık bir sözleşme imzaladık. Dolayısıyla uzun bir süreçte inşallah beraber çalışacağız. Hedefimiz iyi bir takım kurup süper lige çıkmak” diye konuştu.

Oğuz Çetin kendisini 2,5 yıllığına Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’un renklerine bağlayan imzayı attı.

Lider Olgun