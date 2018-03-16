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EVET HAYIR

Gazeteci Şahin Alpay tahliye edildi!

16 Mart 2018 23:28
Gazeteci Şahin Alpay tahliye edildi!

Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararının ardından 13. Ağır Ceza Mahkemesi Şahin Alpay’ın tahliyesine hükmetti.