Galatasaray'a flaş Lucescu çağrısı!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Östersunds'a 2-0 mağlup olmasının yankıları sürüyor.

Sarı kırmızılı takım oyun anlamında sezonu beklentilerin bir hayli uzağında açarken, oynanan futbol teknik direktör Tudor'a da eleştirileri beraberinde getirdi. Hürriyet gazetesi yazarı Ali Ece, Galatasaray'ın Sneijder probleminden daha büyük sorunları olduğunu söyledi. Ece ayrıca, sarı kırmızılı yönetim ile Tudor'un yol ayrımına gitmesi durumunda, takımın başına Mircea Lucescu'nun getirilmesi gerektiğini ifade etti.

