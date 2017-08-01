Galatasaray çıldırdı! Bir transfer daha

Galatasaray'da transfer bitmiyor. Osmanlıspor'dan Ndiaye'yi renklerine bağlayan Sarı-Kırmızılı ekip, şimdi de rotasını Senegalli futbolcuya çevirdi.

Osmanlıspor'dan Ndiaye'yi renklerine bağlayan Galatasaray, 24 yaşındaki forvet oyuncusunu transfer etmek üzere.

Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, Osmanlıspor'da forma giyen Ndiaye ile anlaşma sağladı, gözler şimdi yepyeni bir isimde.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün Ankara'da yaptığı görüşmeler sonrası gece Senegalli futbolcu Badou Ndiaye ile İstanbul'a geldi. Ankara'dan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Ndiaye, özel bir araçla havalimanından ayrıldı.

Senegalli futbolcu bu sabah da sarı-kırmızılıların sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Kontroller sırasında Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu. Sarı kırmızılıların Osmanlıspor kulübüne Ndiaye'nin bonservisi için 6.5 milyon euro vereceği öğrenildi.

Galatasaray gözünü şimdi de Senegalli forvet Moussa Konate'nin üzerine çevirdi. Sarı kırmızılıların 24 yaşındaki forvet için Sion ile temas kurduğu belirtildi. Konate geçen sezon Sion'da 39 maçta 14 gol attı ve 6 asist yaptı.

Cezayirli sağ kanat oyuncusu Sofiane Feghouli ile Brezilyalı orta saha Fernando'nun transferleri konusunda anlaşma sağlayan Galatasaray'ın bu iki oyuncuyu da Çarşamba gününe kadar İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

Kaynak: beIN SPORTS