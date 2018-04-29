Galatasaray Beşiktaş şifresiz canlı izle Bein Sports 1 GS BJK maç kaç kaç ?

Galatasaray Beşiktaş Beinsports 1 maçını canlı izlemek isteyen iki takım taraftarları Galatasaray Beşiktaş canlı izle aramaları yapıyor. Taraftarlar bu akşam oynanacak olan mücadele ile ilgili arama motorları üzerinden Galatasaray Beşiktaş şifreli veya şifresiz yayınlayacak kanalları araştırılıyor. İşte mücadeleyi canlı izleme yolları. Tüm detayları bu haberimizde bulabilirsiniz...

Galatasaray:1 Beşiktaş:0

CANLI ANLATIM

39 ' Beşiktaş Talisca'yla beraberliğe yaklaştı! Sol kanattan gelen ortaya ceza alanı içinde yükselen Talisca çok iyi bir kafa vuruşu yaptı. Köşeye giden top az farkla auta çıktı.

34 ' Galatasaray'da korneri Belhanda kullandı. Maicon kaleye yakın mesafeden kafayı vurdu top Fabri'de kaldı.

29 ' Beşiktaş'ta Quaresma bu kez sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Portekizli yıldızın trivela denemesi Muslera'da kaldı.

26 ' Bu kez Beşiktaş etkili geldi. Quaresma sol kanattan sert bir şut yolladı. Muslera köşeye giden topu uzandı ve aldı.

23 ' Galatasaray Fernandao'nun galüyle 1-0 öne geçti!

22 ' Galatasaray'da sakatlanan Mariano yerini Linnes'e bıraktı. Mariano - Martin Linnes

20 ' Beşiktaş gole yaklaştı! Alvaro Negredo bir anda Galatasaray savunmasının arkasına sarktı. Muslera'yla karşı karşıya kalan Negredo'nun aşırtma vuruşu auta çıktı.

13 ' Beşiktaş atağında Gökhan Gönül sağ kanattan etkili bir orta yaptı. Talisca müsait pozisyonda topu auta yolladı ancak yan hakemin kalkan bayrağı var. Brezilyalı futbolcu ofsayta yakalandı.

9 ' Galatasaray atağında Ryan Donk, sol kanatta hareketlenen Rodriguez'in koşu yoluna pas atmak istedi ancak Rodrigues yetişemedi ve top taça çıktı.

4 ' Galatasaray'da Belhanda, Medel'e yaptığı müdahale sonrasında sarı kartı gördü. Faslı futbolcu cezalı duruma düştü. Sarı Kart - Younès Belhanda

2 ' Galatasaray bu kez sağ kanattan geldi. Mariano'nun ortasında Medel topu karşıladı.

1 ' Derbi Galatasaray başladı!

Galatasaray ve Beşiktaş'ta zorunlu değişiklik

Galatasaray’da Beşiktaş mücadelesinde sakatlanan Mariano’nun yerine 21. dakikada Linnes girdi. Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo, Galatasaray maçının 35. dakikasında sakatlanarak yerini Jeremain Lens'e bıraktı.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray’da beklenmedik sakatlandık yaşandı. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı sağ beki bir pozisyon sonrasında yer kaldı. İki, üç dakika saha kenarında tedavi gören Mariano, oyuna devam edemedi. Teknik Direktör Fatih Terim, müsabakanın 21. dakikasında Brezilyalı futbolcunun yerine Martin Linnes’e görev verdi.

Galatasaray Beşiktaş canlı izle... Bugün oynanacak olan dev derbiyi izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Galatasaray Beşiktaş şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izleme yolları.

Şampiyonluk yolunda çok kritik bir maç! Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig’de oynayacakları maçla birlikte 343. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 342 müsabakada sarı-kırmızılıların 120’ye 109’luk galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 30 haftada sarı-kırmızılılar, 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 beraberlik sonucunda 63 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Siyah-beyazlılar ise 18 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyetle aldığı 62 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında Vodafone Park’taki maçı Beşiktaş 3-0’lık skorla almıştı.

343. randevu

Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı’nda oynanan maçla başladı. O müsabakayı siyah-beyazlılar, 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 342 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 120 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 109 kez rakibini mağlup etti. 113 müsabakada ise beraberlik çıktı. Galatasaray’ın 480 golüne Beşiktaş 451 ile karşılık verdi.

Ligde de Galatasaray önde

İki takım Süper Lig tarihinde ise 119 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 43, siyah-beyazlılar ise 34 kez gülen taraf oldu. 42 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 146 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 127 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, ligde evinde 17 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray’ın Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda oynadığı maçlarda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar ligde son 17 maçta 16 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı. Aslan, evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla aldı. Sarı-kırmızılılar, bu istatistiği ile ligde evinde en çok puan kazanan takım konumunda bulunuyor.

Beşiktaş deplasmanda 4 kez yenildi

Beşiktaş, ligde deplasmanda oynadığı maçlarda 23 puan elde etti. Siyah-beyazlılar, oynadığı 15 müsabakada 6 galibiyet çıkarırken, 4 kez de mağlup oldu. Kartal, söz konusu karşılaşmalarda 22 gol atarken, kalesini 16 gole kapatamadı.

Düdük Fırat Aydınus’ta

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ile Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Fırat Aydınus, iki takım arasında daha önce 7 müsabakada düdük çaldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 4, siyah-beyazlılar 2 kez galip geldi.

Derbide en çok atan, en az yiyene karşı

Spor Toto Süper Lig’de en çok gol atan (68) Galatasaray, yarın ligin en az gol yiyen (25) ekibi Beşiktaş’ı ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda iki takımın içinde önemli olan mücadelede ilginç bir istatistik bulunuyor. Sarı-kırmızılılar bu sezon ligde 68 gol atarken, siyah-beyazlılar ise 59 kez fileleri havalandırdı. Aslan, attığı 68 golle ligde en çok gol kaydeden ekip konumunda bulunuyor. Galatasaray’da Bafetimbi Gomis 27, Beşiktaş’ta ise Talisca 13 golle takımlarının en golcü isimleri.

Beşiktaş Süper Lig’de yediği 25 golle 18 takım içerisinde en az kalesini gole kapatan takım. Sarı-kırmızılılar ise bu sezon 32 gol yedi ve 3. sırada yer alıyor. Derbi ligin en çok atan takımı ile en az gol yiyen ekibin mücadelesine sahne olacak.

Galatasaray Beşiktaş nasıl canlı izlenir?

Galatasaray Beşiktaş maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

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