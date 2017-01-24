Galatasaray 6-2 Erzincanspor (maç sonucu) GS Erzincan özet ve golleri izle

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu maçında Galatasaray sahasında 24 Erzincanspor ile karşı karşıya geldi. Maç 6-2 Galatasaray lehine sonuçlandı. Galatasaray Erzincanspor maçı kaç kaç özet ve golleri izle (GS Erzincan)

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu’nun son maçında 24 Erzincanspor’u konuk eden Galatasaray, Alman yıldızı Podolski’nin 5 gol attığı mücadelede rakibini 6-2 yenerek bir üst turda Medipol Başakşehir’in rakibi oldu.

Maçtan dakikalar

4. dakikada gelişen atakta topla buluşan Podolski, ceza sahasına girer girmez şutunu çıkardı ve takımını öne geçirdi. 1-0

10. dakikada savunmanın arkasına çok iyi sarkan Podolski, yerden düzgün bir vuruşla topu köşeye gönderdi. 2-0

12. dakikada sol kanattan seri çalımlarla ceza sahasına giren Bruma'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

15. dakikada gelişen 24 Erzincanspor atağında Yasin Dülger'in ceza sahası dışından düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

18. dakikada Podolski soldan ortasında Garry Rodrigues, boş pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.

25. dakikada kullanılan serbest vuruşta barajdan seken topu Ahmet Kaan Ergün tamamladı. 2-2

27. dakikada gelişen Galatasaray atağında savunmadan dönen topa Garry Rodrigues'in bekletmeden vuruşunda top filelere gitti. 3-2

43. dakikada Podolski'nin soldan son çizgiye inip içeriye çıkardığı ortada Bruma karşı karşıya pozisyonda topu auta attı.

50. dakikada Bruma sol kanattan içeri kat etti. Podolski’yle yaptıkları verkaç sonrası Alman oyuncu topu ağlara gönderdi. 4-2

52. dakikada Linnes'in sol kanattan son çizgiye inip ortasında ceza sahası içinde Sneijder'in bekletmeden vuruşunda top üst direğe çarpan top auta çıktı.

55. dakikada Linnes'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Podolski düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 5-2

63. dakikada Erzincanspor’un hatasını iyi değerlendiren Podolski, topu ağlara gönderdi. 6-2

76. dakikada Garry Rodrigues ile verkaç yapan Sneijder, ceza sahası dışından sert vurdu. Üst direğe çarpan top, oyun alanına geri döndü.

81. dakikada Galatasaray savunmasının arkasına atılan topta Cavanda sektirdi. Ahmet Güney’in vuruşunda kaleci Cenk topu kornere gönderdi.

83. dakikada Semih Kaya’nın uzaklaştıramadığı topta Ahmet Güney araya girdi. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda kaleci Cenk topa sahip oldu.

86. dakikada Cebrail’in soldan ortasına Ahmet Kaan çok iyi yükseldi. Kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Stat: TT Arena

Hakemler: Serkan Tokat xx, Erdem Bayık xxx, Engin Erdem xxx

Galatasaray: Cenk x, Ahmet xx, Linnes xxx, Semih x, Sabri xx (Cavanda dk. 72 x), Sneijder xxx, Rodrigues xxx, Bruma xxx (Yasin dk. 65 xx), Josue xx, De Jong x, Podolski xxxx (Kerem dk. 84 ?)

Yedekler: Batuhan, Soner, Selçuk, Birhan

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

24 Erzincanspor: Ahmet Burgaz x, Alparslan x, Cebrail x, Safa x, Ömer x, Ahmet Kaan Ergün xx, Cenk xx (Güney dk. 58 x), Yasin xx, Oğuz xx (Erdi dk. 70 x), Zeynel xx (Ahmet Güney dk. 63 xx), Ali Han xx

Yedekler: Nurettin, Umut, Barış, Aybars

Teknik Direktör: Serdar Sabuncu

Goller: Podolski (dk. 4, 10, 50, 55 ve 63), Garry Rodrigues (dk. 27) (Galatasaray), Yasin (dk. 15), Ahmet Kaan Ergün (dk. 25) (24 Erzincanspor)

Kırmızı kart: De Jong (dk. 31) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Josue (Galatasaray), Ömer, Safa, Ahmet Burgaz (24 Erzincanspor)

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

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