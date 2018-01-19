Fırtına nedeniyle mahsur kalan aile kurtarıldı

Bartın'ın Amasra ilçesinde dev dalgalar sebebiyle sahil kenarında yaşadıkları derme çatma evde mahsur kalan aileyi, bölgede haber için bulunan İHA muhabiri fark etti. Kıyıya çıkartılan aileye Amasra Kaymakamlığı sahip çıktı.



Batı Karadeniz'in sahil şeridini büyük ölçüde etkisi altına alan şiddetli fırtına, Amasra ilçesinde de hissedildi. Şiddetli fırtına sebebiyle bazı araçlar denize sürüklenirken, direkler yıkıldı. Dün akşam saatlerinde Bartın Valiliği, Amasra Kaymakamlığı, Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı, Amasra Belediyesi ve Amasra ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kriz masası oluşturdu. Yaşanan olumsuzluklara anında müdahale edildi.

Sabah saatlerinde havanın aydınlanması ile birlikte dev dalgaların verdiği hasar gün yüzüne çıktı. Amasra Küçük limanda karaya çekili tekneler hasar görürken, bazı tekneler alabora oldu. Amasra Büyük Limanda bir balıkçı teknesi battı.

El sallayarak kurtuldular

Sabah şiddetini devam ettiren dalgaları ve hasar gören yerleri görüntülemek için bölgede bulunan İHA muhabiri, deniz kenarında kendisine el sallayan insanları fark ederek hemen bölgeye gitti. Geceyi, sahil kenarında yaşadıkları derme çatma evde geçiren aile, dalgaların evin duvarını yıkması üzerine, yukarıda bulunan konteynere çıktı. Ancak dalgaların buraya da ulaşması üzerine mahsur kalan aile büyük panik yaşadı. İHA muhabiri hemen Amasra Kaymakamı ile görüşerek, ailenin kurtarılması gerektiğini anlattı. Hemen harekete geçen ekipler ile İHA muhabirinin yardımı ile anne, baba ve çocukları güvenli bölgeye alındı.

Korku dolu anları anlatan baba Fevzi Göçeri, "Biz burada çöp toplama sahasında yaşıyoruz. Dün fırtına ve rüzgar çıktığında da buradaydık. Dalgaların eve geleceğini tahmin etmedik. Gece dalgalar eve vurmaya başladı. Evden kaçtık, arkada bulunan konteynere saklandık. Dalgalar konteynere gelmeye başlayınca, kayalıklara sığınarak yağmur ve fırtınada bekledik. Evde battaniye, örtü ne bulursak üzerimize örttük. Sabah olduğunda dalgalar şiddetini azalttı ama çıkış yolumuz da hala yola dalgalar çıktığı için, çıkmaya cesaret edemedik” dedi.

Türk Bayrağını aradı

Baba Fevzi Göçeri, bir kısmı yıkılan evin çatısında bulunan bayrak direğinde Türk Bayrağının olmadığını görerek, uzun süre bayrağı aradı. Türk bayrağını bulan baba, öpüp sararak, kardeşi Cem Göçeri'ye verdi.

Olaydan haberdar edilen Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüz Erol, aileyi küçük limanda karşılayarak eksiklerinin giderilmesi için hemen talimat verdi. Polis tarafından alınan aile, sağlık kontrolünün ardından otele yerleştirildi. Kaymakam Gürbüzerol, "Bu ailemiz geçici çöp toplama sahasında kalıyor. Kaymakamlığımıza başvuruları olmuştu, bizde onlara gerekli yardımları yapıyoruz. Ailemizin her türlü ihtiyaçları karşılanarak geçici olarak otele yerleştiriyoruz. Ardından farklı bir çözüm üretmeye çalışacağız” dedi.

Halil Tekin