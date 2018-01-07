Fikret Orman'dan flaş transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, şu anda oyuncu satma gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirterek, forvet hattına bir transfer yapacaklarını söyledi. Arda Turan ile ilgili de konuşan Orman, "O bölgede şu anda çok oyuncumuz var, böyle bir transfer yaparsak takımda sorun çıkabilir. Ondan dolayı şu an için gündemimizde yok" dedi.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcularla barbekü partisinde bir araya geldi. Barbekü partisinde açıklamalarda bulunan Orman, birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı, Cenk Tosun'un transferinde ödenen miktarın abartıldığını belirterek, "Transfer satışlarımızın çok abartıldığını düşünüyorum, hatta üzülüyorum. Ne açıdan üzülüyorum, ülkem adına üzülüyorum. Futbolumuzun marka değerini biraz yükseltebilsek, bunlar yapılabilir şeyler. Şampiyonlar Ligi'nin en önemli oyunculardan biri transfer oldu, dünyanın şeyi falan değil. Oyuncu çok istediği için böyle bir şey gerçekleşti. Coutinho, 160 milyon Euro'ya Barcelona'ya gidiyor, dünyada bu rakamlar konuşulurken Türkiye'de neden konuşulmasın? Ne yapılması lazım? Türkiye'de marka değerini yükseltmemiz gerekiyor, bu da sadece Beşiktaş'la alakalı değil. Futbolumuzu izlenebilir hale getirmemiz gerekiyor. Cenk, Porto'da olsa daha büyük meblağlara gidebilirdi" diye konuştu.

Orman, Cenk Tosun'un İngiltere'ye gitmeyi çok istediğini de vurgulayarak, "Tottenham maçında galiba oynayacak. Ben de orada olup maçı izlemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Transfer yapmak istiyoruz"

Şu anda oyuncu satma gibi bir düşüncelerinin olmadığını ifade eden Orman, Babel olsun Tosic olsun çıkan haberler hepsi rivayetten ibaret. Transfer yapmak istiyoruz, dönemin henüz çok başındayız. Önümüzdeki 20 gün gibi bir süreç var, ekonomik koşulları değerlendirip bakacağız. Elimizde zaten Alvaro Negredo gibi çok önemli bir santrfor var ama yine de bir transfer yapmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Arda Turan'ı Beşiktaş'ta görmeyi çok isterim"

Arda Turan ile ilgili bir soru üzerine ise Başkan Orman, şunları söyledi:

"Arda çok iyi bir çocuktur, çok önemli bir oyuncu. 45 milyon Euro gibi bir paraya Barcelona'ya transfer olmuş bir yıldız. Beşiktaş'ta oynamasını da çok isterim. Ancak o bölgede şu anda çok oyuncumuz var, böyle bir transfer yaparsak takımda sorun çıkabilir. Ondan dolayı şu anda gündemimizde yok."

"Tolgay ile prensip anlaşmasına vardık"

Sezon sonu sözleşmeleri sona erecek Oğuzhan ve Tolgay'ı kadroda tutacaklarının da altını çizen Orman, "Tolgay ile prensip anlaşmasına vardık. Onları da gitmeye niyeti yok. Oyuncularım benim iznim olmadan kimseyle görüşmez, burası Beşiktaş. Orkan'a sadece Konyaspor'dan değil, birçok kulüpten teklif var. Hocayla konuşacağım, seneye direkt oynamasını çok istiyorum" sözlerini sarf etti.

Bozhan Memiş