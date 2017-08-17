FETÖ'nün “Gaybubet Evleri”ni Aksaray Emniyeti ortaya çıkardı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) yeni tespit edilen oluşumu “Gaybubet Evleri”, Aksaray Emniyetinin çalışmasıyla ortaya çıkarıldı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin gizli kalmayı başarmış hücreleri, emniyet güçlerinin başarılı teknik takibiyle çökertiliyor. Son olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla FETÖ/PDY’ye bağlı uyuyan hücre evlerinde yurt dışına gitmek için bekleyen terör örgütü üye ve destekçileri gözaltına alınmıştı. Emniyet yetkililerinin Aksaray merkezli yaptığı operasyonlarda 7 eve düzenlenen baskında 42 kişi gözaltına alınmış, 18 kişi de tutuklanarak cezaevine konmuştu.

“Gaybubet Evleri” adı altında kamufle oldular

Sorgulamaları süren örgüt üye ve sempatizanlarının ifadeleri ise dikkat çekti. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, darbe kalkışmasının başarıyla bastırılmasının ardından birçok örgüt üyesinin kamufle olduğu ve normal hayat sürmeye devam ettiği tespit edildi. Akla gelmeyen saklanma sistemleri geliştirdikleri belirtilen örgüt üyelerinin, talimatla görünmez olduğu, bu görünmezliği de “Gaybubet Evleri” adı altında hayata geçirdikleri ortaya çıkarıldı.

Duygu sömürüsü ve imaj yönetimi için hamile kalmışlar

Darbe kalkışmasının ardından gelen emirle örgüte bağlı genç kadınların hamile kaldıkları ve gözaltına alındıklarında ‘duygu sömürüsü ve imaj yönetimi’ ile haksızlıkları örtbas etmeye çalıştıkları iddia edildi. Daha önce yapılan örgüt baskınlarında hamile kadın sayısı dikkat çekmişti. Gaybubet Evlerini kiralarken örgüt üyelerinin büyükanne ya da öğrenci kimlikleri kullandıkları ortaya çıkarken, FETÖ'den aranan kaçakların ve yurt dışına kaçmak isteyenlerin de bu evlerde saklandığı belirtildi. Ayrıca terör örgütü üyelerinin Pensilvanya ile haberleşmede yeni sistemler geliştirdikleri ve kamuoyunda 'BBM' olarak bilinen 'Blackberry Messenger' uygulamasını kendi mesajlaşmalarında kullandıkları belirlendi. “Bylock”un tespitinin ardından yeni sitemler üzerinde çalışıldığı ve bu süreçte var olan sistemlerin uyarlandığı bildirildi.

Öte yandan, devlete ve millete zarar vermeyi şiar edinen terör örgütü üyelerinin sahte sosyal medya hesaplarıyla Türkiye gündemine müdahale etmeye çalıştığı ifade edildi. Kripto FETÖ’cüler olarak ifade edilen birçok kişinin açığa çıkarıldığı ve tespitlerinin ardından gözaltına alınarak işlem yapıldığı kaydedildi.

Yasin Can