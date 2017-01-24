FETÖ’cü hakim hakkında suç duyurusu

Erzurum’un Uzundere İlçesi’nde 2011/2013 yıllarında küçük yaştaki çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile hakkında Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 45 yıl hapis istemi ile dava açılan şüpheli Ahmet B. (77) hakkında beraat kararı veren ve HSYK tarafından ihraç edilen FETÖ'cü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erol O. hakkında mağdur A.K. mahkemeye dilekçe vererek yargılamanın yeniden yapılanması talebinde bulundu.

"Nitelikli cinsel istismar suçundan dava açıldı"

Tortum Cumhuriyet Savcısı tarafından 24 Haziran 2012 yılında hazırlanan iddianameye göre, ilçede ‘hacı lakaplı’ olarak tanınan şüpheli Ahmet B. iş yerinde çalıştırdığı 9 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine ailelerin şikayeti üzerine hakkında Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Nitelikli cinsel istismar’ suçundan 45 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame ,'Hacı lakaplı' !

11 yaşındaki Mağdur Y.K., verdiği ifadesinde, "Ahmet amca beni eve davet etti. Bir şey aldıracağını düşünerek eve gittim. Beni kömür deposuna zorla indirip ‘gel kömür indireceğiz’ dedikten sonra, ‘hadi gel sevişelim’ diyerek bana saldırdı". dedi. Mağdur M.E. ise, "Kömür boşaltmak için Hacı Ahmet amcanın aracına birlikte bindik. Aracı köprü altında bir yere park ettikten sonra samanlık gibi bir yere girdikten sonra ‘Çok güzelsin sen benim her şeyimsin’ diyerek bana saldırdı." diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısının hazırladığı iddianamede Şüpheli Ahmet B.’nin anne ve babası olmayan bir çok yaşı küçük çocuğa ilçe merkezinde birden fazla tacizde bulunduğu, ‘Erzurum’a sizi götüreyim kadınlarla birlikte olursunuz’ diyerek küçük yaştaki çocukları tuzağına düşürerek cinsel istismarda bulunduğu, ilçe merkezinde ‘hacı’ lakaplı olarak tanındığı ilçede duyulduğunda rezil olacağını ilçenin sosyal yapısını da kullanarak yıllarca dosya kapsamında tespit edilen ve daha tespit edilemeyen bir çok çocuğa cinsel saldırı ve cinsel istismarda bulunduğu belirlenmiştir.’ görüşüne yer verdi.

Yeniden yargılanmasını talep etti

Mağdur çocuklar adına olayın mağdur A.K. dilekçe vererek Ahmet B’nin yeniden yargılanması talebinde bulunarak dönemin eski Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erol O. hakkında ise suç duyurusunda bulundu. Dilekçede Ahmet B.’nin 27 Mart 2013 günü Tortum Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘cinsel istismar’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildiği de ifade edildi.

Beraat kararını veren FETÖ’cü hakim ihraç edildi

21 Mayıs 2013 yılında dönemin eski Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı FETÖ’cü Hakim Erol O. ile mahkeme üyelerinin, ‘Sanık Ahmet B. hakkında müşteki ve katılımcılara karşı işlediği iddia olunan nitelikli cinsel istismar suçunun fiilinin sübut bulunmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatına’ yönünde karar vermiş, FETÖ'cü Hakim Erol O. ise 24 Ağustos 2016 günü Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararı ile meslekten ihraç edildi.