Fernando Galatasaray için geliyor

Galatasaray'ın yeni transferi Fernando, bu akşam İstanbul'a geliyor.

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Manchester City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Francisco Reges, İstanbul'a geliyor. Brezilyalı yıldızın bugün saat 21.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

KAP'a açıklandı

Galatasaray, Fernando'nun transferi için Manchester City ve futbolcu ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray, Manchester City'nin Brezilyalı orta sahası Fernando'nun transferi için resmi açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fernando Francisco Reges'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Yıldız orta sahanın bu akşam 21.30'de İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray'a imza atması bekleniyor.