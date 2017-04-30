Fenerbahçe'de şok sakatlık

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fenerbahçeli kaleci Fabiano Ribeiro'nun çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti. Mücadelede sakatlanan Fenerbahçeli kaleci Fabiano Ribeiro oyunu terk etmek zorunda kalmıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten oyuncunun sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "Liv Hospital'da Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından yapılan ileri tetkikler sonucunda oyuncumuzun sağ bacak ön çapraz bağının koptuğu, iç ve dış yan bağlarında ise kısmi yırtıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu tetkikler doğrultusunda tedavisine başlanmıştır" denildi.