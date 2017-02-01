Fenerbahçe CSKA Moskova Euroleague basket maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi? (FB CSKA)

Fenerbahçe, THY Euroleague’in 21. haftasında mücadele edeceği CSKA Moskova ile 12. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda CSKA Moskova’nın 7’ye 4 üstünlüğü bulunuyor. Peki Fenerbahçe CSKA maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB CSKA basket maçı şifresiz mi? İşte maç ile ilgili detaylı haberimiz...

THY Euroleague’in 21. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.45’te Ülker Sports Arena’da Rus temsilcisi CSKA Moskova ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 20 haftada sarı-lacivertliler; 13 galibiyet, 7 mağlubiyetle 4. sırada yer alırken, Moskova ise 15 galibiyet, 5 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.

12. randevu

Fenerbahçe, CSKA Moskova ile bugüne kadar 11 kez mücadele etti. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 4 kez parkeden galip ayrılırken, Moskova ise 7 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında Rusya’da oynanan maçı Fenerbahçe, uzatmalarda 95-79 kazanmıştı.

Fenerbahçe-CSKA Moskova maçı hangi kanalda saat kaçta?

Yarın akşam Ülker Sports Arena’da oynanacak bu mücadele 20:45’te başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe, zirve takibini bırakmıyor

Sarı-lacivertliler; Euroleague’de son 3 maçtan galibiyetle ayrılırken, zirve takibini sürdürüyor. En son mağlubiyetini ligin 17. haftasında Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız’a karşı alan sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı Panathinaikos Superfoods, UNICS Kazan ve Galatasaray Odeabank maçlarından galibiyetle ayrıldı.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague'de Fenerbahçe; 78.2 sayı, 31.9 ribaund ve 18.1 asist ortalamalarıyla oynarken, CSKA Moskova ise 87.8 sayı, 32.2 ribaund ve 20.2 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlileri 12.2 sayı ortalamasıyla oynayan Ekpe Udoh sırtlarken, Moskova'da ise Nando De Colo 18.8 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.