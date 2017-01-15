Fenerbahçe Adanaspor geniş özeti! Fener Adana maçı golleri izle...

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adanaspor'u konuk etti. Fenerbahçe beklenmedik bir sonuçla Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe Adanaspor maçı geniş özeti ve golleri izle...

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Adanaspor’la 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla lider Başakşehir'in 7 puan gerisine düştü.

beIN Sports bu hafta şifresiz

Lig TV'nin beIN Sports'a devredilmesinin ardından kanal ilk maç yayınını bu akşam yapacak. Yeni dönemin başlangıcı olarak Digiturk 13 Ocak Cuma gecesinden başlayarak 16 Ocak Pazartesi günü sonuna kadar film, dizi, tüm Süper Lig ve Spor Extra paket içeriklerini tüm üyeleri için ücretsiz olarak sunma kararı aldı.

İLK YARI

6. dakikada Magaye’nin pasında ceza sahası içinde Cem önünde bulduğu topa bekletmeden vurdu kaleci Volkan meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.

17. dakikada sağ kanattan Lens’in yaptığı ortada Fernandao ceza sahası içinde dokundu. Kaleci İtandje’dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

23. dakikada Foguinho, Aatıf’tan kaptığı topla ilerledi. Bu futbolcunun ara pasında topa sahip olan Magaye, kaleci Volkan’ı geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

40. dakikada Lens’in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Skrtel’in şutunda top kaleciİtandje’den döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mehmet Topal‘ın şutunda top ağlarla buluştu. 1-1

45+1. dakikada Magaye’nin pasında topla buluşan Glaison’un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

İKİNCİ YARI

78. dakikada Skrtel’in şutunda Koman’ın eline çarpan topta Fenerbahçe penaltı kazandı. Fernandao’nun kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

88. dakikada Fenerbahçe atağında savunma topu uzaklaştıramadı. Van Persie’nin şutunda kaleci Itandje, topu kornere gönderdi.

90+7. dakikada Van Persi ortaladı. Salih'in sağdan şutunda Itandje topu kornere çıkardı. Lens'in kullandığı kornerde kafası Josef vurdu, top auta çıktı.

FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kjaer şoku

Fenerbahçe'de Adanaspor karşılaşması öncesinde Simon Kjaer şoku yaşanıyor. Sağ üst ön adalesinde 2. derece zar yırtığı bulunan ve son 2 gün takımla antrenmanlara çıkmayan Simon Kjaer, Adanaspor maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı.

Sağ üst ön adalesinde 2. derece zar yırtığı bulunan Simon Kjaer, Adanaspor karşılaşmasının 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı. Cuma ve cumartesi günü yapılan antrenmanlara katılmayan Danimarkalı futbolcunun tedavisine başlanmış, sağlık ekibinin raporuna göre de oynayıp oynamayacağına karar verileceği belirtilmişti. Kjaer'den, Adanaspor karşılaşması öncesinde kötü haber geldi. Sağlık ekibinin bu futbolcu hakkında verdiği 'oynayamaz' raporu sonrasında Teknik Direktör Dick Advocaat, 18 kişilik kadroyu Kjaer olmayacak şekilde hazırladı. Martin Skrtel ile birlikte savunmada çok iyi bir uyum yakalayan Kjaer'in yerine, sarı-lacivertli takım sahaya Roman Neustadter ile çıktı.

Aatıf sürprizi

Fenerbahçe'de Adanaspor karşılaşmasında Aatıf Chahechouhe sürprizi yaşanıyor. Devre arası kampının son 2 gününe katılan Faslı futbolcu, Adanaspor mücadelesine ilk 11'de başlayacak.

Fenerbahçe'de Aatıf sürprizi yaşanıyor. Trabzonsporlu Mehmet Ekici'ye karşılık takasta kullanılmak istenen, ancak gitmek istemeyince kadro dışı bırakılıp kamp kadrosuna dahil edilmeyen Aatıf Chahechouhe, devre arası hazırlıklarına Dereağzı'nda başlamıştı. Kampın bitimine 2 gün kala affedilen ve Antalya'da takıma katılan Faslı futbolcu, Teknik Direktör Dick Advocaat tarafından Adanaspor karşısında ilk 11'de sahaya sürülecek.

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 13, 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

13 Ocak Cuma

20.00 Bursaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Ocak Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor - Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk

13.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

16.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Özgür Yankaya

19.00 Atiker Konyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

15 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

16.00 Gaziantepspor - Antalyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe - Adanaspor: Serkan Çınar

16 Ocak Pazartesi

19.00 Osmanlıspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık