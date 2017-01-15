Fenerbahçe Adanaspor beIN Sports canlı izle... Fener Adana maçı şifresiz LİG TV / beIN sports izle

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adanaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçta mutlak 3 puan hedefliyor.. Lig Tv'yi alan Katar devi beIN Sports maçları bu hafta Digiturk abonelerine şifresiz izlettiriyor. Eski adıyla Lig Tv yeni ismiyle ise beIN Sport canlı izlemek isteyenler haberimize bakabilirler. Lig Tv beIN Sports canlı izleme sayfasını ve maçtan son gelişmeleri haberimizden görebilirsiniz. Fenerbahçe Adanaspor maçı saat kaçta şifresiz canlı izle...

Fenerbahçe Adanaspor maçı beIN Sports şifresiz ve canlı izlemek istiyorsanız yada beIN Sports nasıl şifresiz izlenir sorusunun cevabını arıyorsanız doğru adrestesiniz. Süper Lig'de Fenerbahçe Adanaspor ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Adanaspor maçını futbol severlerin sonucunu heyecan içinde beklediği bir karşılaşma. Zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, Adanaspor karşısında gol veya goller bularak kendi evinde kaybetmek istemiyor. Adanaspor da lige iyi bir başlangıç yapmak için zorlu Fenerbahçe deplasmanından puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Heyecan seviyesi yüksek olan Fenerbahçe Adanaspor maçı beIN Sporst ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. Lig TV'nin adı beIN Sports olarak değişince yayıncı kuruluş da belli süreliğine lig maçlarını şifresiz ve canlı olarak yayınlama kararı aldı. Evlerinizde Digitürk varsa, Fenerbahçe Adanaspor maçı şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. Şayet Digitürk uyeliğiniz yoksa, aşağıda belirttiğimiz linkten üyelik gerçekleştirip, Fenerbahçe Adanaspor maçını beIN Sports ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte Fenerbahçe Adanaspor maçı ile ilgili detaylar...

beIN Sports bu hafta şifresiz

Lig TV'nin beIN Sports'a devredilmesinin ardından kanal ilk maç yayınını bu akşam yapacak. Yeni dönemin başlangıcı olarak Digiturk 13 Ocak Cuma gecesinden başlayarak 16 Ocak Pazartesi günü sonuna kadar film, dizi, tüm Süper Lig ve Spor Extra paket içeriklerini tüm üyeleri için ücretsiz olarak sunma kararı aldı.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 15 OCAK 2017

Stadyum: Ülker Stadı

Maçın hakemi: Serkan Çınar

Canlı Yayın: beINsports

Canlı anlatım: İha.com.tr

FENERBAHÇE ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE (ÜYELİK GEREKTİRİR)

Kjaer şoku

Fenerbahçe'de Adanaspor karşılaşması öncesinde Simon Kjaer şoku yaşanıyor. Sağ üst ön adalesinde 2. derece zar yırtığı bulunan ve son 2 gün takımla antrenmanlara çıkmayan Simon Kjaer, Adanaspor maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı.

Sağ üst ön adalesinde 2. derece zar yırtığı bulunan Simon Kjaer, Adanaspor karşılaşmasının 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı. Cuma ve cumartesi günü yapılan antrenmanlara katılmayan Danimarkalı futbolcunun tedavisine başlanmış, sağlık ekibinin raporuna göre de oynayıp oynamayacağına karar verileceği belirtilmişti. Kjaer'den, Adanaspor karşılaşması öncesinde kötü haber geldi. Sağlık ekibinin bu futbolcu hakkında verdiği 'oynayamaz' raporu sonrasında Teknik Direktör Dick Advocaat, 18 kişilik kadroyu Kjaer olmayacak şekilde hazırladı. Martin Skrtel ile birlikte savunmada çok iyi bir uyum yakalayan Kjaer'in yerine, sarı-lacivertli takım sahaya Roman Neustadter ile çıktı.

Aatıf sürprizi

Fenerbahçe'de Adanaspor karşılaşmasında Aatıf Chahechouhe sürprizi yaşanıyor. Devre arası kampının son 2 gününe katılan Faslı futbolcu, Adanaspor mücadelesine ilk 11'de başlayacak.

Fenerbahçe'de Aatıf sürprizi yaşanıyor. Trabzonsporlu Mehmet Ekici'ye karşılık takasta kullanılmak istenen, ancak gitmek istemeyince kadro dışı bırakılıp kamp kadrosuna dahil edilmeyen Aatıf Chahechouhe, devre arası hazırlıklarına Dereağzı'nda başlamıştı. Kampın bitimine 2 gün kala affedilen ve Antalya'da takıma katılan Faslı futbolcu, Teknik Direktör Dick Advocaat tarafından Adanaspor karşısında ilk 11'de sahaya sürülecek.

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 13, 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

13 Ocak Cuma

20.00 Bursaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Ocak Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor - Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk

13.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

16.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Özgür Yankaya

19.00 Atiker Konyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

15 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

16.00 Gaziantepspor - Antalyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe - Adanaspor: Serkan Çınar

16 Ocak Pazartesi

19.00 Osmanlıspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık