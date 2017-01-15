Fenerbahçe Adanaspor beIN Sports canlı izle... Fener Adana maçı şifresiz LİG TV / beIN sports izle

Fenerbahçe Adanaspor maçı beIN Sports şifresiz ve canlı izlemek istiyorsanız yada beIN Sports nasıl şifresiz izlenir sorusunun cevabını arıyorsanız doğru adrestesiniz. Süper Lig'de Fenerbahçe Adanaspor ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Adanaspor maçını futbol severlerin sonucunu heyecan içinde beklediği bir karşılaşma. Zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, Adanaspor karşısında gol veya goller bularak kendi evinde kaybetmek istemiyor. Adanaspor da lige iyi bir başlangıç yapmak için zorlu Fenerbahçe deplasmanından puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Heyecan seviyesi yüksek olan Fenerbahçe Adanaspor maçı beIN Sporst ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. Lig TV'nin adı beIN Sports olarak değişince yayıncı kuruluş da belli süreliğine lig maçlarını şifresiz ve canlı olarak yayınlama kararı aldı. Evlerinizde Digitürk varsa, Fenerbahçe Adanaspor maçı şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. Şayet Digitürk uyeliğiniz yoksa, aşağıda belirttiğimiz linkten üyelik gerçekleştirip, Fenerbahçe Adanaspor maçını beIN Sports ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte Fenerbahçe Adanaspor maçı ile ilgili detaylar...
beIN Sports bu hafta şifresiz
Lig TV'nin beIN Sports'a devredilmesinin ardından kanal ilk maç yayınını bu akşam yapacak. Yeni dönemin başlangıcı olarak Digiturk 13 Ocak Cuma gecesinden başlayarak 16 Ocak Pazartesi günü sonuna kadar film, dizi, tüm Süper Lig ve Spor Extra paket içeriklerini tüm üyeleri için ücretsiz olarak sunma kararı aldı.
MAÇ BİLGİLERİ
Maçın saati: 19:00
Maçın günü: 15 OCAK 2017
Stadyum: Ülker Stadı
Maçın hakemi: Serkan Çınar
Canlı Yayın: beINsports
FENERBAHÇE ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE (ÜYELİK GEREKTİRİR)
Kjaer şoku
Fenerbahçe'de Adanaspor karşılaşması öncesinde Simon Kjaer şoku yaşanıyor. Sağ üst ön adalesinde 2. derece zar yırtığı bulunan ve son 2 gün takımla antrenmanlara çıkmayan Simon Kjaer, Adanaspor maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı.
Sağ üst ön adalesinde 2. derece zar yırtığı bulunan Simon Kjaer, Adanaspor karşılaşmasının 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı. Cuma ve cumartesi günü yapılan antrenmanlara katılmayan Danimarkalı futbolcunun tedavisine başlanmış, sağlık ekibinin raporuna göre de oynayıp oynamayacağına karar verileceği belirtilmişti. Kjaer'den, Adanaspor karşılaşması öncesinde kötü haber geldi. Sağlık ekibinin bu futbolcu hakkında verdiği 'oynayamaz' raporu sonrasında Teknik Direktör Dick Advocaat, 18 kişilik kadroyu Kjaer olmayacak şekilde hazırladı. Martin Skrtel ile birlikte savunmada çok iyi bir uyum yakalayan Kjaer'in yerine, sarı-lacivertli takım sahaya Roman Neustadter ile çıktı.
Aatıf sürprizi
Fenerbahçe'de Adanaspor karşılaşmasında Aatıf Chahechouhe sürprizi yaşanıyor. Devre arası kampının son 2 gününe katılan Faslı futbolcu, Adanaspor mücadelesine ilk 11'de başlayacak.
Fenerbahçe'de Aatıf sürprizi yaşanıyor. Trabzonsporlu Mehmet Ekici'ye karşılık takasta kullanılmak istenen, ancak gitmek istemeyince kadro dışı bırakılıp kamp kadrosuna dahil edilmeyen Aatıf Chahechouhe, devre arası hazırlıklarına Dereağzı'nda başlamıştı. Kampın bitimine 2 gün kala affedilen ve Antalya'da takıma katılan Faslı futbolcu, Teknik Direktör Dick Advocaat tarafından Adanaspor karşısında ilk 11'de sahaya sürülecek.
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 13, 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
13 Ocak Cuma
20.00 Bursaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
14 Ocak Cumartesi
13.30 Kardemir Karabükspor - Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
16.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Özgür Yankaya
19.00 Atiker Konyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
15 Ocak Pazar
13.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
16.00 Gaziantepspor - Antalyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe - Adanaspor: Serkan Çınar
16 Ocak Pazartesi
19.00 Osmanlıspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık