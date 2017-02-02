Fenerbahçe 77-71 CSKA Moskova Euroleague basket maç sonucu (FB CSKA kaç kaç)

Turkish Airlines Euroleague 21. hafta maçında Fenerbahçe, CKSA Moskova'yı konuk etti. Mücadele sarı-lacivertli takımın 77-71 üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe CSKA Moskova Euroleague basket maçı kaç kaç (FB CSKA canlı skor)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında geçen sezonun finalistlerini karşı karşıya getiren maçta Fenerbahçe, Rusya'nın CSKA Moskova takımını 77-71 yendi.

Fenerbahçe bu skorla üst üste 4. toplamda ise 14. galibiyetini elde etti. CSKA Moskova ise 6. yenilgisini aldı, 15 galibiyette kaldı.

Fenerbahçe, geçen sezon finalde kaybettiği rakibi karşısında normal sezonda oynadığı iki maçtan da galip ayrılmış oldu. Sarı-lacivertliler, olası puan eşitliğinde rakibinin ikili averajla önünde yer alacak.

3. period 60-51 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle bitti

2. period 36-40 CSKA üstünlüğüyle bitti

1. period 15-14 Fenerbahçe üstünlüğüyle bitti

Salon: Ülker Sports Arena

Fenerbahçe: Ekpe Udoh 15, Antic 9, Bogdanovic 12, Sloukas 9, Nunnaly 7, Vesely 6, Kalinic 2, Dixon 7, Datome 13

Başantrenör: Zeljko Obradovic

CSKA Moskova: De Colo 23, Dimitri Kulagin 4, Augustine 6, Fridzone 2, Jackson 3, Freeland 3, Vorontsev 8, Higgins 11, Kurbanov 6, Hines 5

Başantrenör: Dimitrios Itoudis

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ DETAYLAR

THY Euroleague’in 21. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.45’te Ülker Sports Arena’da Rus temsilcisi CSKA Moskova ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 20 haftada sarı-lacivertliler; 13 galibiyet, 7 mağlubiyetle 4. sırada yer alırken, Moskova ise 15 galibiyet, 5 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.

12. randevu

Fenerbahçe, CSKA Moskova ile bugüne kadar 11 kez mücadele etti. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 4 kez parkeden galip ayrılırken, Moskova ise 7 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında Rusya’da oynanan maçı Fenerbahçe, uzatmalarda 95-79 kazanmıştı.

Fenerbahçe, zirve takibini bırakmıyor

Sarı-lacivertliler; Euroleague’de son 3 maçtan galibiyetle ayrılırken, zirve takibini sürdürüyor. En son mağlubiyetini ligin 17. haftasında Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız’a karşı alan sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı Panathinaikos Superfoods, UNICS Kazan ve Galatasaray Odeabank maçlarından galibiyetle ayrıldı.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague'de Fenerbahçe; 78.2 sayı, 31.9 ribaund ve 18.1 asist ortalamalarıyla oynarken, CSKA Moskova ise 87.8 sayı, 32.2 ribaund ve 20.2 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlileri 12.2 sayı ortalamasıyla oynayan Ekpe Udoh sırtlarken, Moskova'da ise Nando De Colo 18.8 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.