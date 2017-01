Fenerbahçe: 1 Başakşehir: 0 maçın geniş özeti ve golleri izle (FB Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Böylece Başakşehir ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Başakşehir maçın geniş özeti ve golleri izle (FB Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında lider Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Ozan Tufan’ın attığı golle mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrılırken, Başakşehir ise ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

28. dakikada Hasan Ali’nin soldan yaptığı ortada Alper Potuk, Ozan Tufan’a verdi. Bu futbolcunun vuruşunda Emre Belözoğlu’na çarpan top ağlara gitti: 1-0.

31. dakikada organize gelişen Medipol Başakşehir atağında ceza sahası içinde Visca'nın sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Visca'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Volkan Demirel topa sahip oldu.

54. dakikada orta sahadan aldığı topla rakip ceza sahasına sokulan Salih Uçan'ın sert şutunda top üstten auta gitti.

74. dakikada Eren, ceza sahası içinde Fernandao’yu düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Fernandao'nun vuruşunda kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.

79. dakikada Mehmet Batdal'ın kafayla indirdiği topla buluşan Emre Belözoğlu’nun vuruşunda top üstten dışarı gitti.

90. dakikada sol kanattan Lens'in ortasında ceza sahası dışında Karavayev'in gelişine vuruşunda top auta çıktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Bülent Yıldırım xxx, Ekrem Kan xxx, Asım Yusuf Öz xxx

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xxx, Kjaer xxx, Skrtel xx, Hasan Ali xxx, Ozan xxx, Josef xxx, Lens xxx, Salih xx, Alper xxx, Fernandao x

Yedekler: Fabiano, Van Persie, Karavayev, Neustadter, Yiğithan, Caner, Stoch

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Uğur x, Yalçın xx, Epureanu xx, Eren xx, Mahmut xx, Emre x, Visça xx, Mossoro xx, Cengiz x, Mehmet Batdal x

Yedekler: Ufuk, Bekir, Alparslan, Caiçara, Doka, Attamah, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Ozan Tufan (dk. 28) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Josef de Souza, Lens, Ozan, Fernandao (Fenerbahçe) Uğur Uçar, Mahmut (Medipol Başakşehir)

Fenerbahçe'de Kjaer sevinci

Medipol Başakşehir maçı öncesinde oynayıp oynamayacağı tartışılan, cuma günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışan Simon Kjaer, zorlu maçta ilk 11'de sahaya çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sağ diz ön adalesinde zar yırtığı oluştuğu için Adanaspor maçında forma giyemeyen Simon Kjaer, Medipol Başakşehir karşısında sahaya ilk 11'de çıkıyor. Hafta içinde yapılan yoğun tedavi sonrasında iyileşen tecrübeli savunmacı, cuma günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı ve bu maçta ilk 11'e alındı. Adanaspor karşısında sakatlanan Mehmet Topal ise, zorlu mücadeleye yetişmedi. Tecrübeli futbolcu, 18 kişilik kadroda yer almıyor.

Salih sürprizi

Adanaspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan Roman Neustadter, Kjaer'in iyileşmesiyle kulübenin yolunu tuttu. Mehmet Topal'ın sakatlığı nedeniyle Teknik Direktör Dick Advocaat, savunmanın önünde Josef-Ozan ikilisine yer verecek. Geçtiğimiz hafta da ilk 11'de sahaya çıkan, ancak Josef-Mehmet Topal ikilisinin önünde oynayan Ozan Tufan, bu mücadelede Mehmet Topal'ın yerinde oynayacak. Ozan'ın bölgesinde ise Alper Potuk sahaya çıkacak. Adanaspor mücadelesinde ortaya koyduğu performansla taraftarların tepkisini çeken Aatif Chahechouhe, 18 kişilik kadroya alınmazken, bu oyuncunun yerine Salih Uçan ilk 11'de yer alacak.

Dick Advocaat: "Rakibe sadece 1 pozisyon verdik"

Medipol Başakşehir karşısında 1-0 kazanan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Dick Advocaat, özellikle savunmada çok iyi olduklarını belirterek, "Başakşehir’e sadece 1 pozisyon verdik. Daha farklı kazanabilirdik" dedi.

Bütün oyuncuların mücadele olarak elinden geleni yaptığını ifade eden Advocaat, “Öncelikle burada takım performansından bahsetmek gerek. Herkesin en iyi maçı değildi. Ama galibiyetin ilk sırada olduğu bir maça çıktık. Oyuncularımız galibiyeti alıp, sahadan böyle ayrılmak istediklerini gösterdi. Rakibe sadece 1 pozisyon verdik, iyi defans yapan bir rakibe karşı 3, 4 pozisyon bulduk. Ayrıca bence bize 1 penaltı daha verilmesi gerekirdi. Televizyondan gördüm ve elle oynama pozisyonu vardı. Aslında çok zor bir karşılaşmaydı hakem için. Üst düzey bir hakem kendisi. Bazen şikayetlerimiz oluyor; doğru mu, yanlış mı diye. Tabii ki rakip teknik adamın da bu şekilde düşünceleri vardır. Bugün iyi bir yönetim gösterdi” diye konuştu.

“Gelecek sezonu planlıyoruz”

Alınan galibiyetin, transfer çalışmalarını etkilemeyeceğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Bu akşam aldığımız galibiyetle yapmış olduğumuz transfer çalışmalarının bir alakası yok. Bu maçtan önce de uzun zamandır kadroya yeni eklemeler yapmamız gerektiğini söylüyordum. Hala da aynı fikirdeyim. Bunun skorla ilgisi yok. Biz sadece bu sezonu değil, önümüzdeki sezonu da planlıyoruz. Hayatta sürekli ‘eğer’ diyerek bir yere varamazsınız. Bir gerçek var ve bunları konuşmalısınız. Eğer kaybetseydik diye düşünmem. ‘Patronum bana zam vermeli’ diye düşünüyorsanız, vermez. Gidip söylemelisiniz" şeklinde konuştu.

“Hakemlerin konuşulma sebebi olmalı”

Her hafta her maç sonrası hakemlerin tartışılması konusunda da konuşan Advocaat, “Hakemler bu işin çok önemli bir parçası. Doğru ya da yanlış kararlarla işi başka noktalara getirebilirler. Esas olan futboldur. Her maçta konuşuluyorsa, neden bu kadar konuşuluyor, sebebi olmalı. Kendimle ilgili söylemiyorum. Bugün hakemlerle ilgili konuşmadım. Ama bu kadar konuşuluyorsa, nedenine bakılmalı” dedi.

Alt sıralardaki rakiplere puan kaptırdıklarını da söyleyen Advocaat, “Ancak böyle maçları kazanmalısınız. Adanaspor maçında iyiydik. Farklı da kazanabilirdik ancak olmadı. Aşağı sıralardaki takımlara çok puan kaybettik. 8 maç kayıpsız geçtiğimiz bir dönem vardı. Şimdi de son 4 maçta yalnızca 1 beraberliğimiz var” diyerek sözlerini noktaladı.

Abdullah Avcı: “Saygıyı hak ediyoruz”

Fenerbahçe’ye deplasmanda mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini alan Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, kötü bir futbol oynandığını belirterek, “Buna karşın saygıyı hak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup olarak bu sezon ilk ligde ilk yenilgisini aldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Oyundaki planımız 2 türlü baskı üzerineydi. Bağlantıyı önden kesip bizim solumuza yönlendirmekti. Zaman zaman bu bağlantıyı kesemediğimizde, merkeze yönlendirmek vardı. Ancak özellikle 1 haftadır oluşturulan iklim, rakibimizin final maçı havasında sahaya çıkması, ilk 35 dakika kaos futbolu oynanması şeklindeydi. Bu bölümde mağlup duruma düştük. Bu bölümden sonra biraz daha topu indirip, Mossoro’nun baskıdan kurtulmasıyla daha rahat oynadık. İkinci yarıda 45-65 arası, rakip sahada daha etkili olduk. İki takım adına da oyun kalitesi olarak son derece kötü kalitedeydi. ‘Kazanmak için her yol mubah’ mantalitesi bizim ülkemizin bir gerçeği. Bir gün bir yerde kaybedecektik ve burada kaybettik. Sonuna kadar oyunun içinde olduk. Son bölümde Fenerbahçe vakit geçirmek için bekledi. Bu da bizim ciddi bir takım olduğumuzu gösterir. Bizim için yarış devam ediyor. Bir yerde kaybedecektik. Lige haftalık olarak bakıyoruz. Takımda dalgalanmalar olacağını düşünmüyorum. Zihinsel olarak çok iyi durumdayız. Eğer rakibimiz için, bizimle oynanacak olan karşılaşmaya final maçı gözüyle bakılıyorsa, bundan daha güzel bir şey olamaz. Bu durum, bizim saygıyı hak ettiğimizi gösteriyoruz. Ancak oynanan oyun ve maç için özür dileriz” dedi.

“Şampiyonluktan hiç bahsetmedim”

Ligin başından bu yana şampiyonluk kelimesini telaffuz etmediğini belirten tecrübeli teknik adam, “Ben bu zamana kadar şampiyonluktan hiç bahsetmedim. Bugün fark 10 puan da olsaydı bunu söylemeyecektim. İki senedir 59 puan topluyoruz. Bugün ligin en fazla gol atan takımıyız. Bizim gördüğümüz saygı, şampiyonluktan daha önemli” dedi.

"Emre bugün 300. maçına çıkmış çok değerli bir futbolcudur"

Avcı, tecrübeli futbolcu Emre için de, “Emre bugün Türkiye Ligi’nde 300. maçına çıkmış çok değerli bir futbolcudur. Saygıyı hak eden bir isimdir” ifadesini kullandı.

“Çok kötü bir futbol izledik”

İki takımın da sahada çok kötü bir görüntü ortaya koyduğunu söyleyen Avcı, “İki takım da bugün çok kötü oynadı. Ne Fenerbahçe, ne de biz üstünlük kuramadık. Bugün atan kazanacaktı, ya da berabere bitecekti. Fenerbahçe attı ve kazandı. Fenerbahçe için final maçı algısı oluşturuldu. Bu algı, ligin sonunda olur. Ligin 18. haftasında final maçı olmaz. Hem bizim adımıza, hem de Fenerbahçe adına çok keyifsiz bir maç oldu. Fenerbahçe seyircisi kazandığı için memnundur ancak oyun olarak memnun değildir” dedi.

Son olarak video hakem uygulaması hakkında da konuşan Abdullah Avcı, “Teknoloji bu işin içine girince iki taraflı bakmak gerekir. Futbolun doğasının bozulması ya da futbol endüstrisinin gelişmesinin takibi. Video hakem uygulaması da bu doğrultuda incelenip karar verilecektir” diyerek sözlerini tamamladı.