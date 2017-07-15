Fatih Terim'in damatlarıyla mekan bastığı iddiası

İzmir Alaçatı'da damadının restoranı bulunan Milli Takım Direktörü Fatih Terim'in, yan komşusu Adana Demirspor'un eski kulüp başkanı Selahattin Aydoğdu'nun mekanıyla arasına çekmek istediği 'tahta çit' tartışması nedeniyle Aydoğdu'nun mekanını bastığı ve tarafların sopalı, yumruklu, sandalyeli kavga ettikleri iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, İzmir Alaçatı'daki Club Baba Köyiçi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Selahattin Aydoğdu'ya ait Yüzevler Kebapçısı'nın bitişik komşusu olan Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin, Beeves isimli mekanına 2 metre yüksekliğinde tahta çit inşa ettirmek istedi. Aydoğdu ise mekanın önünü kapattığı gerekçesiyle buna izin vermedi. Dün akşam saatlerinde taraflar arasında tartışma çıktı.

Bodrum'da bulunan Fatih Terim de tartışmaya dahil olarak telefonla Selahattin Aydoğdu'yu aradı. Bu sırada Aydoğdu ve Terim arasında küfürleşme olduğu iddia edildi. Terim 23.00 sıralarında Bodrum'dan Alaçatı'ya gelerek iddiaya göre yanında şoförü, damatları Volkan Bahçekapılı, Ahmet Baran Çetin ve 2 korumasıyla birlikte Yüzevler Kebapçısı'nı bastı.

Selahattin Aydoğdu'nun oğlu Hüsnü Aydoğdu, o anları şöyle anlattı:

“O sırada babam mekanın koltuğunda oturuyordu. Fatih Terim o sırada alkolün etkisindeydi, babama yumruk salladı ancak vuramadı. Babam karşılık vererek birkaç yumruk attı. Damadı daha sonra babamı arkadan çekti. Fatih Terim ise kısa duvardan atlayarak kaçıp arabasına binip gitti. Daha sonra bizim restoran çalışanlarıyla yan taraftaki restoran çalışanları arasında sopalı, yumruklu, sandalyeli kavga çıktı.”

Selahattin Aydoğdu'nun polis merkezine giderek Terim'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli

