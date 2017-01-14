Facebook'tan PKK propagandası yapan şahıs tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sosyal paylaşım sitesinden PKK propagandası yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları, suç ve suçluyu övdükleri tespit edilen üç kişi gözaltına alındı. PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçu iddiasıyla gözaltına alınan M.A. ve K.A. adlı kadınlar serbest bırakılırken, sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan C.E. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve yaralama olayından dolayı halen tutuklu olan G.A'nın ise Cumhuriyet Savcılığı'nca SEGBİS üzerinden ifadesi alınacak.

Salih Bakıcı

