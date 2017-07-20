Eşref Kolçak: 'Oğlum verilen ilaçları kasıtlı olarak almamış'

Sanatçı oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Yeşil Çam’ın ünlü aktörlerinden Eşref Kolçak, "Doktoru verdikleri ilaçların hiçbirini almadığını söylemişti. Annesinin üzerine yemin ettirerek ilaçlarını almasını söyledim. Ne söylesem benim için hiçbir şey ifade etmez. Kısmet buymuş. Bundan sonraki yaşamımızda tek başımıza kalmış olacağız" dedi.

Usta sanatçı Harun Kolçak bir süredir tedavi gördüğü prostat kanserine dün gece saat 23.00 sularında yenik düştü. Ünlü ismin ölüm haberi sanat camiasını da yasa boğdu.

Oğlunun ölüm haberini Bursa’nın Gemlik ilçesindeki evinde öğrenen usta sanatçı Eşref Kolçak, evinin kapılarını açtığı İhlas Haber Ajansı'na (İHA) oğlu ile son görüşmesini anlattı.

Oğlunun cenazesinin daha önce kendi mezarını da yaptırdığı Gemlik İlçe Mezarlığı'nda 7 yıl önce kaybettiği eşi Özcan Kolçak’ın mezarının üzerine gömüleceğini ifade eden Kolçak, "Benim de mezarım orada. Eşimin yanına kendi mezarımı da yaptırdım. Eşimin mezarının üzerine defnedilecek. Televizyonlar iki saatten fazladır yayın yapıyor. Sanat arkadaşları konuşuyorlar. Mukadderat, bunu değiştiremezseniz. Ne yaparsanız yapın, alnınıza ne yazılmışsa onu yaşarsınız. Ben hala söylediğim zaman kendim de şaşırıyorum. 7 yıl oldu eşimi kaybedeli. Diyorum ki 7 yıl nasıl geçti. İnsan bir yaştan sonra hiçbir şeyin farkına varmıyor. İnşallah herhangi bir aksilik çıkmaz da burada ikinci namazına yetiştirirler. Beyoğlu Belediye Başkanı telefon etti. Muhakkak öğle namazını Teşvikiye Camii’nde kıldıralım, ondan sonra yola çıkın. Bütün vasıtaları ayarlamış. Buraya gelecekler. İnşallah ikindi namazını da burada kıldırıp, orada defnedeceğiz. Sağlık sorunlarım sebebiyle İstanbul'daki törene katılamayacağım” dedi.

"Bundan sonraki yaşamımızda tek başımıza kalmış olacağız"

Oğlu Harun Kolçak ile Ramazan’dan önce Yalova’da verdiği konserde beraber olduklarını ifade eden Eşref Kolçak, “O konserini izledim. Bir de 15 Temmuz’da doğum günüydü. Telefon ile konuştuk, ‘Baba doktor yanımda, onunla konuş’ dedi. Ben iyi dileklerimi ilettim. Doktor bana iyi olduğunu söyledi ama doktorunun konuşması bile beni tatmin etmedi. 2-3 gün sonra da tekrar hastaneye kaldırıldı. Daha sonra hastanedeyken doktoruyla görüştüm, ‘Verdiğimiz ilaçların hiçbirini almamış’ dedi. Kasıtlı olarak almamış. Annesinin üzerine yemin ettirdim, ‘İlaçlarını al’ dedim, ‘Tamam baba, yemin ederim alacağım’ dedi ama yine almamış. Allak bullak durumdayım. Ne söylesem benim için hiçbir şey ifade etmez. Kısmet buymuş. Bundan sonraki yaşamımızda tek başımıza kalmış olacağız ama ben hiçbir zaman tek başıma değilim. Allah’a çok şükür arkamda bir 80 milyonum var" diye konuştu.

Gemlik'te helallik alınacak

Kendisi içinde ölmeden önce mezar yaptıran Eşref Kolçak'ın mezar taşına ise, "Sinema gelecek kuşaklara yazılmış canlı mektuplardır” yazdırdığı görüldü. Kolçak, kaybettiği eşinin mezar taşına da, "Evimin hanımı, çocuğumun anası, benim kadınım” yazdırmıştı. Kolçak'ın cenazesi yarın sabah Zincirlikuyu Gasilhanesi’nden alındıktan sonra Teşvikiye Camine getirilecek. Cuma namazını müteakip burada kılınacak cenaze namazının ardından Bursa’nın Gemlik ilçesine getirilerek ikindi namazını müteakip Gemlik Merkez Camii'nde helallik alınmasının ardından ilçe mezarlığındaki annesinin mezarının üzerine defnedilecek.

Hurşit Topal - Mesut Alan - Ahmet Faruk Çabuk