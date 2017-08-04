Eskort sitesi üzerinden 2 milyonluk vurgun

İnternette eskort sitesi açıp kendilerini telefonla arayanlara buluşma vaadiyle peşin para yatırtan çete Antalya’da çökertildi. Türkiye’nin birçok şehrinden binlerce kişiyi aynı yöntemle dolandıran çetenin banka hesaplarından ise 2 milyon TL’ye yakın para çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya’da 6 ayrı müştekinin eskort sitesi aracılığıyla dolandırıldığını şikayet etmesi üzerine çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu web sitesi üzerinde inceleme başlattı. Şahısların 5 kadın olduğunu tespit eden ekipler teknik ve fiziki takibin ardından Salı günü M.T., T.Ç., G.T., Ş.T ve N.Ö isimli şüphelilerin kaldığı Konyaaltı’ndaki bir eve operasyon düzenledi. Kadınları gözaltına alan ekipler, şüphelilerin telefonlarının yanı sıra evdeki dijital materyallere de el koydu.

Banka hesaplarından servet çıktı

Yapılan araştırmalar sonucu 5 kadının internette eskort sitesi açtığı ve sitede kendilerine ait olmayan resimlerin üzerine telefon numaralarını koydukları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca kendilerini arayan şahıslarla telefonda cinsel içerikli sohbet yaptığı, buluşmak için ise bin ile bin 500 TL arasındaki tutarı banka hesaplarına peşin yatırılmasını şart koştuğu ancak para yatırıldıktan sonra ise buluşma noktasına gitmedikleri öğrenildi. Şüphelilerin, Türkiye’nin birçok şehrinden binlerce kişiyi aynı yöntemle dolandırdıkları, banka hesaplarında ise 2 milyon TL’ye yakın bir paranın bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Suat Metin



