Eskişehir'de nükleer silah yapımında kullanılan 'Sezyum 137' maddesi ele geçirildi

Eskişehir'de jandarmanın düzenlediği operasyonda nükleer silah yapımında kullanılan ve 2 Milyon Euro değerinde Sezyum 137 maddesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir-Ankara karayolunda bulunan bir dinlenme tesisinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 9 adet cam tüp içerisindeki Sezyum 137 maddesi satışını yaptıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. E.A. (58), M.G. (52), D.Z. (50) ve M.D.'nin (49) gözaltına alındığı operasyonda, piyasa değeri 2 milyon euro olarak değerlendirilen Sezyum 137 maddesine el konuldu.

Öte yandan Sezyum 137 maddesinin nükleer sanayide ve nükleer silah yapımında kullanılan kimyasal bir element olduğu öğrenildi.