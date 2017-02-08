Eskişehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 29 gözaltı

Eskişehir merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında albayların da bulunduğu 29 asker yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY ile iltisaklı oldukları tespit edilen 37 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yapılan operasyonlar, Eskişehir merkezli olarak Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir, Malatya ve Muğla olmak üzere toplam 9 ilde gerçekleştirildi. Sabah 07:00 saatinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda terör örgütü propagandası içeren kitap, yayın ve dijital veriler elde edildi. Sabah saatlerinde yapılan aramalarda bulunamayan firari 8 şüpheli için de çalışmalar sürüyor.

Öte yandan gözaltına alınanlar arasında 2 albay, 20 astsubay, 1 yarbay, 4 teğmen, 1 binbaşı, 1 uzman çavuş bulunurken, firari olan 8 şüpheli içerisinde 2 de albayın yer aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 25'inin ise görevlerine devam ederken yakalandığı bildirildi.