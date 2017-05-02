Eski Vali Çetin Birmek intihar girişiminde bulundu

Eski Vali Çetin Çelikten Birmek sabah saatlerinde Sarıyer’de bulunan evinde silahla kafasına ateş ederek intihar etmek istedi. Hemen ambulansla hastaneye kaldırılan Birmek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İddiaya göre 84 yaşındaki Birmek uzun süredir sağlık problemleriyle uğraşıyordu. Sabah saat 09:30 sıralarında Çetin Birmek’in eşi, alışveriş yapmak için evden çıktı ve yarım saat sonra eve geldiğinde Çetin Birmek’in kanlar içinde yerde yığılmış halde buldu. İhbarın üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk incelemede Eski Vali Çetin Birmek’in yaşadığını tespit etti ve Maslak’ta bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Eski Vali Çetin Birmek’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

“Şakağından vurarak intihar etmiş”

Binada bulunan bir kuaförde vale olarak çalışan Ayhan Atilla, “Eski valiydi. Çetin Birmek, burada yaşıyordu. Bilmiyorum ama herhalde intihar. Eşi bulmuş. Hiç silah sesi gelmedi. Bildiğim kadarıyla Galatasaray kongre üyesiydi. Saat on civarıydı. Bizim duyduğumuzdan yarım saat önce intihar etmiş. Sabah güle oynaya eşi evden çıkmış. Alışverişe çıkmış. Yarım saat içinde gelmiş. O anda görmüş. En son ambulansa taşırken tuttum, yardım ettim. Sağlıkçılar ses geliyor dediler. Şakağından vurmuş. “dedi.

Çetin Çelikten Birmek 1979-1981 yılları arasında Muğla, 1981-1984 yılları arasında Tokat, 1992-1993 yılları arasında Mersin ve 1993-1996 yılları arasında Kırklareli valilikleri görevinde bulunmuş, 15 Ekim 1998 tarihinde yaş haddinden emekli olmuştu.

Caner Sönmez - Murat Horoz