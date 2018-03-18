Eski bakan Hasan Celal Güzel Ankara’ya sevk edildi | Hasan Celal Güzel kimdir?

Eski Devlet, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlarından Hasan Celal Güzel, Denizli’de tedavi gördüğü özel hastanede durumu ağırlaşınca ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edildi.

24 Ocak 1980 ekonomik istikrar tedbirlerinin alınmasında önemli bir rol oynayan ve 1983 yılında 38 yaşında iken Türkiye'nin en genç Başbakanlık müsteşarı unvanı alan Hasan Celal Güzel’in (73) tedavi gördüğü Denizli’deki özel hastanede durumunun ciddileştiği öğrenildi. Yoğun bakım servisinde böbrek yetmezliğine bağlı olarak durumu ciddileşen Güzel'in doktorları tarafından Ankara’daki bir hastaneye sevk edilmesi kararı alındı. Bunun üzerine Güzel, 112 Acil Servise ait hava ambulansı ile Ankara’ya götürüldü.

Güzel'in dinlenmek için Denizli'deki termal bir otele geldiği ve burada rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Hasan Celal Güzel kimdir?

1986 yılında girdiği ara seçimlerde dönemin Anavatan Partisi'nden (ANAP) Gaziantep Milletvekili seçildi, Turgut Özal hükümetinde Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev aldı. 1987 yılı genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçildi. Seçimlerden sonra Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptı. Ayrıca 1986-1989 yılları arasında Dışişleri Bakan Vekilliği görevinde bulundu. 1989 yılında yapılan ANAP Olağanüstü Kongresi'nde parti genel başkanlığı ve başbakanlık için adaylığını koydu fakat seçilemedi.