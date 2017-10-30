Eşini direksiyon başında öldüren katil zanlısı tutuklandı

Kadıköy'de eşini direksiyon başında silahla vurarak öldüren Emrah Y., "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı hakimlikteki sorgusunda, "Bir anda ailem ve çocuğum aklıma geldi, sinirlendim. 4 el ateş ettim, pişmanım" dedi.

Kadıköy'de 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz'ı silahla vurarak öldüren eşi 38 yaşındaki Emrah Y.'nin hakimlikteki sorgusu sona erdi. Zanlı sorgusunda, " Olay öncesinde Selva'nın bir şahısla ilişki yaşadığını öğrendim. Araştırmalarım sonucu eşim Selva da bu şahısta durumu kabul ettiler. Bunun üzerine Selva ile aramızda yaşanan tartışma neticesinde Selva'yı bıçaklamıştım. Selva, hastanede 1 hafta kadar yatıp çıktı. Çok ciddi bir yaralanması yoktu" dedi.

"Selva'nın aracını tesadüfen gördüm"

Eşi Selva'ya daha önce bir araç alışverişi için 30 bin lira verdiğini bu paranın karşılığı olarak eşinin kredi kartından 30 bin lira çektiğini aktaran zanlı Emrah Y., "Ancak Selva bu durumu kötü niyetli olarak kullanarak beni tehdit etmeye başladı. Ağır küfürler ve hakaretler ediyordu. Olay günü de taksiyle seyir halindeyken Selva'nın kendi aracı ile geçtiğini tesadüfen gördüm. Taksiye, 'Öndeki aracı takip et' dedim. Bu sırada trafik sıkıştı. Taksiden indim, bir anda ailem ve çocuğum aklıma geldi sinirlendim. Selva'nın şoför mahalli kapısının camı açık olduğu için bu camdan 4 el ateş ettim. Pişmanım, tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sorgusu tamamlanan zanlı Emrah Y., "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy'de 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz, eşi 38 yaşındaki Emrah Y. tarafından direksiyon başında silahla vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra kayıplara karışan zanlı Emrah Y., Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı öğle saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevkedilmişti.

Gamze Erdemir

