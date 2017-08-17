Esenyurt'ta fidye operasyonu!

İstanbul’da fidye için kaçırılan Suriye uyruklu Mahmoud T., polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Kendini para için kaçıranlar tarafından kemer, kırbaç ve hortumla dövülerek işkence gören T., kurtarıldıktan sonra oğlu ile kucaklaştı.Operasyon ve kavuşma anları saniye saniye görüntülendi.

Alınan bilgilere göre, iç savaşın yaşandığı Suriye’den Türkiye’ye ‘sığınmacı’ olarak gelen Mahmoud T., geçimini sağlamak için Esenyurt’a bağlı Kıraç’ta market işletmeciği yapmaya başladı. İddiaya göre işlettiği markete kucağında çocuk olan Suriyeli bir kadın geldi. Barınacak yeri olmadığını söyleyerek yardım isteyen kadına ev bulmak için marketten ayrılan Mahmoud T., yanlarına yaklaşan bir otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı.

Mahmoud T.’yi Kıraç’ta İnönü Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde yer alan 3 katlı bir binanın bodrum katına götüren fidyeciler, T.’ye kemer, kırbaç ve hortumla işkence yaptı. Fidyeciler, T.’nin vücuduna elektrik verip para isterken, işkence anlarını da kameraya kaydettiler. Çektikleri bu işkence videosunu Suriyeli T.’nin oğlunun telefonuna göndererek 15 bin lira para talep etti. Bu video ile birlikte polise başvuran Mahmoud T.’nin oğlu, emniyetten yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Esenyurt polisi ile Asayiş Şube Gasp Büro Rehine Kurtarma ve Müzakere ekibi, fidye çetesini bulmak için Kıraç’taki Hürriyet Caddesi üzerinde yer alan tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Bölge sakinleri ile görüşmeleri yoğunlaştıran polis, yabancı uyruklu bazı kişilerin girip çıktığı bir bodrum katına odaklandı. Dün Özel Harekat Timleri eşliğinde tespit edilen adrese operasyon düzenleyen polis, bodrum katta rehin tutulan Suriyeli Mahmoud T.’yi kurtardı.

Kurtarıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Mahmoud T., tedavisinin ardından oğluyla buluşturuldu. Oğluna sarılarak gözyaşı döken T., operasyonu yapan polislere teşekkür ederken,

T.’yi 15 bin lira karşılığında kaçırarak işkence eden 1 Suriyeli ile 1 Afganistan uyruklu zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla bağlantılı olduğu iddia edilen 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Sadık Kahraman

