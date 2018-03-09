Erzurum’da silahlı kavga: 5 ölü, 2 yaralı

Erzurum’un Horasan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde esnaf olan iki kardeş arasında eskiden devam eden husumet bugün silahlı kavgaya dönüştü. Kardeşlerden biri öz abisi ve 4 yeğenini silahla öldürdü. Silahlı saldırıda 2 kişi de yaralanırken, katil zanlısı gözaltına alındı.

Olayın ardından Erzurum’dan çok sayıda polis ve jandarma ekibi ilçede güvenlik tedbiri aldı.

Erzurum Valiliğinden silahlı kavga açıklaması

Erzurum Valiliği, Horasan ilçesinde meydana gelen silahlı kavganın failinin gözaltına alındığını bildirdi.

Erzurum Valiliği, Horasan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgayla ilgili basın açıklaması yaptı. Erzurum’da bir ailenin fertleri arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, "Bugün saat 13.15 sıralarında Horasan ilçe Emniyet Müdürlüğü yakınlarında bir marangozda bir aile arasında alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada olay yerinde 3 kişi hayatını kaybetmiştir. Ağır yaralı olarak Horasan Devlet Hastanesi aciline kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan iki kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı 2 kişi ise ambulans ile Erzurum Merkeze getirilerek tedavi altına alındı. Olayın faili yakalanarak gözaltına alındı" denildi.