Emenike ve Van Der Wiel’e iyi haber

Bir süredir kadro dışı bırakılan Fenerbahçeli futbolcular Emenike ve Van Der Wiel affedildi.

Uzun süredir Dereağzı’nda program dahilinde bireysel antrenmanlarını sürdüren iki futbolcu, hafta sonu Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak zorlu Beşiktaş maçı öncesi affedildi. Yarın Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılacak antrenmanda yer alacak olan Emenike ve Van Der Wiel’in Beşiktaş maçı kadrosuna alınıp alınmayacağı ise henüz belli değil.

Devre arasında sadece Karavayev’in katılması ve üst üste gelen sakatlıkların ardından yönetimin ve teknik heyetin böyle bir karar aldığı öğrenildi.

Bozhan Memiş