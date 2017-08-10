Eli et makinesine sıkışan çocuğun yardımına itfaiye yetişti

Kahramanmaraş'ta tarhana çekenken elini et makinesine kaptıran çocuğun yardımına itfaiye yetişti. Çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi'nde ikamet eden F.D. (13), evlerinin teras katında ailesiyle birlikte et makinasında tarhana çekerken bir anlık dikkatsizlik sonucu elini makineye sıkıştırdı. Ailesinin 112 ihbar hattını aramasıyla Büyükşehir İtfaiyesi Kurtarma ekibi olay yerine hareket etti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan çocuğun eli, doktor ve itfaiye erleri tarafından makineden çıkartıldı. Ameliyata alınan F.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Halil Koyun - Muhammet Özer

