Elazığ’da yük treni devrildi: 2 ölü

Elazığ’da bir yük treninin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Baskil ilçesine bağlı Aydınlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ’dan Malatya’ya seyir halinde olan 5349 sefer sayılı yük treni henüz bilinmeyen bir nedenden raydan çıkarak devrildi. Kazada, trende bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri çalışmasını sürdürüyor.

Tren kazasında ölen makinistlerin kimlikleri belirlendi

Elazığ'da yük treninin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 makinistin kimlikleri belirlendi.

Olay, Baskil ilçesine bağlı Aydınlar köyü yolu üzeri mevkisinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 5349 sefer sayılı yük treni Elazığ'dan Malatya'ya giderken henüz bilinmeyen bir nedenden raydan çıkarak devrildi. Kazada, Trende bulunan 2 makinist hayatını kaybetti. Makinistlerin Mehmet Kirkin ve Sergen Ayverdi olduğu belirlendi.

Öte yandan olay yerine gelen Vali Çetin Oktay Kaldırım ile AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı kazayla ilgili bilgi aldı. Kazayla ilgili savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.