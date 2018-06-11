Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama!

Elazığ’da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında polis, tren garında şüpheli bir şahsın üst ve çantasında arama yaptı. Yapılan aramada 3 kilo 750 gram kubar esrar ile 450 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs ile birlikte uyuşturucu maddeleri almaya geldikleri tespit edilen 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kamil Can Kılıç

