Edirne’de gümrük kaçağı içki ele geçirildi

Edirne’de, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 296 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, ‘Gümrük Kaçakçılığı’ suçuna yönelik olarak yapılan çalışmalarda, S.F. isimli bir şahsın aracı ile Talatpaşa Mahallesi Bostanpazarı’nda Sebze-Meyve Hali civarında Bulgaristan'dan gelen yabancı uyruklu şahıslardan gümrük kaçağı içki topladığı ve bir depoda depoladığı tespit edildi.

Polis ekiplerince yapılan fiziki takip sonrası gümrük kaçağı içki getirdiği anlaşılan şahsa aracını Sebze-Meyve Hali arkasında park ettiği sırada müdahale edildiği bildirildi. Söz konusu araç ve depoda yapılan aramalarda, üzerinde herhangi bir bandrol etiket ve hologram bulunmayan toplam 296 şişe değişik marka ve ebatlarda gümrük kaçağı içki ele geçirilerek el konuldu. Şüpheli S.F. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli tahkikata başlandığı öğrenildi.

"Suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

Edirne İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada suç ve suçlu ile ilgili mücadelede kararlılık mesajı verilirken, "Edirne Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşımızın can güvenliği olduğu kadar mal güvenliğini sağlamak için de mesai mevhumu gözetmeksizin fedakarca mücadele eden görevlilerimizce, halkımızın huzurunu bozan, sağlığını tehdit eden ve bölgemiz dahilinde suç işleyen şahıslara yönelik kararlı mücadelemiz Edirne halkından aldığımız destek ile artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Koray Ustabaşı

