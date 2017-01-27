Ebru Yaşar'dan referandum çıkışı: 'Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz'

'Güçlü bir Türkiye için ben de varım' kampanyasına bir destek de Ebru Yaşar'dan geldi. Ünlü sanatçı "Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz" dedi.

Rıdvan Dilmen'in başlattığı ve Arda Turan, Burak Yılmaz ile Murat Boz'un destek verdiği 'ben de varım' kampanyasına Ebru Yaşar da katıldı.

"BU ÜLKEYİ SİZE BÖLDÜRMEYECEĞİZ"

Fikirlerinden dolay insanların yargılandığını belirten Yaşar, "Evet dersen, iktidardan beklentisi olan insan, 'Hayır' dersen ünlü sanatçı... Hem fikir özgürlüğünün önemini savunuyormuş gibi görün, hem de fikirlerinden dolayı insanları yargıla. Bu ülkeyi size böldürmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"İNADINA GÜÇLENECEĞİZ"

Ebru Yaşar, 'Evet' diyenlere tepki gösterenlere, Instagram'daki sayfasından seslendi: "Bölünmeyeceğiz, böldürmeyeceğiz, inadına güçleneceğiz!"