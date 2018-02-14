e-Bordro 2017 sorgulama | e-Bordro nasıl alınır? e-Devlet Maliye Bakanlığı e-Bordro hizmeti!

Bilindiği üzere her ayın 14'ünde memur maaşları bordroları yayınlanıyor. Böylece memurlar maaşlarındaki hareketleri görme fırsatı buluyor. Bir dönem Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden memurların sorgulamasına açılan bordrolar artık buradan değil, e-Devlet sisteminden görüntülenebiliyor. Peki e-Bordro nasıl alınıyor? İşte e-devlet üzerinden maaş bordrosunu sorgulamak isteyenler için tüm bilgileri derledik. İşte detaylar...

E-BORDRO NEDİR?

E-bordro, maaş dökümünü internet üzerinden gösteren elektronik ortam uygulamasıdır. E-bordro hizmetinden devlet memurları yararlanabilmektedir. E-bordro hizmeti ile maaşınızda meydana gelen tüm değişimleri görebilmek mümkündür. Bordro, devlet çalışanlarının yani memurların; maaş girdi ve çıktılarının, maaşı üzerinde herhangi bir kesintinin olup olmadığını görüp, maaş hareketlerini takip edebilmesi için oluşturulmuş olan bir belgedir. Daha önceki yıllarda bordro belgesini alabilmek için devlet dairesi kuruluşlarında uzun bir süre işlem sırası beklememiz gerekmekteydi. Yazımızın devamında bu işlemi internet üzerinden nasıl yapabileceğinizi anlatmış bulunmaktayız. Bildiğiniz üzere internet üzerinden devlet dairesi işlemleri yapabiliyoruz. Bu işlemlere bordro alma işlemi yani E-Bordro işlemi de dahildir.

E-BORDO SORGULAMA İŞLEMİ E-DEVLET'TE

Bilindiği üzere her ayın 14'ünde memur maaşları bordroları yayınlanıyor. Böylece memurlar maaşlarındaki hareketleri görme fırsatı buluyor. Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan bordrolara artık internetten ulaşmak mümkün. Bir dönem Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden memurların sorgulamasına açılan bordrolar artık buradan değil, e-Devlet sisteminden görüntülenebiliyor. e-Devlet Kapısı'ndan e-Bordro sorgulama işlemini yapmak için sadece T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girmek yeterli oluyor. Böylece çok kısa sürede istediğiniz tüm bilgiye ulaşabiliyorsunuz.

E-BORDRO NASIL ALINIR?

İlk olarak www.turkiye.gov.tr adresine gidin. Ana sayfanın üst kısmında bulunan “Sisteme Giriş” butonuna tıklayın ve e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, kimlik kartı ya da internet bankancılığı seçeneklerinden biriyle girişinizi yapın.

Ardından e-hizmet ya da arama butonundan almak istediğiniz hizmeti yazın. Bu kısma e-bordro yazarsanız e-bordro ile ilgili bilgileriniz önünüze çıkacaktır. Açılan ekranda istediğiniz bordroyu seçebilirsiniz.

E-BORDRO SORGULAMA

Söz konusu hizmetten sadece 657 sayılı kanuna tabi memurlar yararlanabilmektedir. 4B, 4C ya da sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden henüz yararlanamamakta.

Bu uygulama sayesinde kamu personelleri en güncel aya ait olan maaş bordrosunu görebildikleri gibi geçmiş dönemlere ait bordrolarını da görüntüleyebiliyor. Dolayısıyla e-bordro uygulamasında maaş bordrosu görüntüleyebilmek için istenen yıl ve ay seçiminin yapılması gerekiyor. Haberimizde yer alan bağlantı vasıtasıyla e-Bordro maaş sorgulamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz.