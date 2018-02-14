Dursun Özbek: '508 milyon TL, arsanın ekspertiz değeridir'

Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda ikinci kez söz aldı. Riva ve Florya projesiyle ilgili tekrar konuşan Özbek, kulübe ödenen 508 milyon TL'nin ekspertiz değeri olduğunu söyledi.

Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda ikinci kez kürsüye çıktı. Riva ve Florya ile ilgili olarak kulübe ödenen paranın ekspertiz değeri olduğunu ifade eden Özbek, "508 milyon TL, Riva ve Florya’nın ekspertiz değeridir. Çıkan değer budur. Bu bir arsa satış operasyonu değildir. Bu sözleşmenin başlığı itibariyle hasılat paylaşım sözleşmesidir. Biz arsayı verdik, Emlak Konut düzenlemelerini yapıp ihaleye çıktı. İhale sonucuna göre işin bitimiyle bütün paralar Emlak Konut’un hesabında toplanır. Bunun ardından Emlak Konut, müteahhite ve Galatasaray’a senin payın bu diyerek ödeme yapar. Bu ihalenin bedeli 970 milyon TL. Bunun yüzde 80’i Galatasaray’ın. Hiçbir şey yapılmadan bizim kasamıza asgari 780 milyon TL girecek. Bu en alt seviyedir. Bunu Dolar hesabına vuramam çünkü kur farkından dolayı şaşabilir. Emlak seviyesinin yükselmesiyle bu rakam orta seviyede bile 1,5 milyar TL’yi bulabilir. Bilgi kirliliği oluşturacak tarzda konuşmayalım. Daha fazla bilgi sahibi olarak konuşmak gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Bozhan Memiş - Bora Akyol