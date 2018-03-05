Dört Ayaklı Minare iki buçuk yıl sonra ziyarete açıldı

Diyarbakır’da yaklaşık iki buçuk yıl önce Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesinden sonra çıkan çatışmalar nedeniyle ziyarete kapatılan Dört Ayaklı Minare, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin 28 Kasım 2015’te basın açıklaması yaptığı sırada, çıkan çatışma sonucu başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmesi sonrası Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Birçok yerde yasakların kaldırılmasının ardından Dört Ayaklı Minarenin bulunduğu Yenikapı Sokak'taki yasak, yaklaşık iki buçuk yıl boyunca devam etmişti. Bugün itibariyle tarihi Dört Ayaklı Minarenin bulunduğu Yenikapı Sokağı baştan sona vatandaşların hizmetine açıldı.

Polis bariyerlerinin bulunmadığını gören çevredeki vatandaşlar, sokağa girerek Dört Ayaklı Minare'yi gezip fotoğraf çektirdi. Elazığ’dan gelen Şiyar Dolu isimli vatandaş, sokağın açılmasının turizm açısından önemli olduğuna değinerek, "Sokağın kapatılması turizm açısından çok sıkıntılıydı, turistler en önemli tarihi yapıyı göremiyordu. Yeniden vatandaşların ziyaretine açılması çok iyi oldu. İlk defa buraya geldim. Herkesin gelmesini istiyoruz" dedi.

Cemil isimli vatandaş ise sokağın açılmasının esnaf için çok iyi olacağını belirterek, "Sokağın açılmasından son derece memnunuz. Turizm açısından da çok güzel oldu, insanlar gelip buraları ziyaret edecek, çevre esnafı da bundan yararlanacak" diye konuştu.

1500 yılında, camisiyle birlikte Akkoyunlular tarafından yaptırılan Dört Ayaklı Minare, Anadolu’da tek olma özelliğini taşıyor.

Aydın Yorat