Doğu Türkistanlılar gönüllü asker olmak istiyor

İstanbul’da yaşayan Doğu Türkistanlı vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e düzenlediği operasyona destek verdi. 500 kadar vatandaş askerlik şubesine başvurarak gönüllü olarak askere alınmalarını talep etti.

İstanbul’da yaşayan Doğu Türkistanlı vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e düzenlediği operasyona destek verdi. Zeytinburnu meydanında toplanan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi, Türk askerine açtıkları pankartlarla ve attıkları sloganlarla destek verdi.

Önce İstiklal marşını okuyan Doğu Türkistanlılar, sık sık ‘Vatan sana canım feda’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ şeklinde sloganlar attılar. Grup, meydanda yaptıkları gösterinin ardından ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla Zeytinburnu Askerlik Şubesi Başkanlığına yürüdü. Doğu Türkistanlılar, yaklaşık 500 kişinin imza attığı gönüllü askere alınma dilekçelerini Şube komutanı Albay Halil Akar’a teslim etti.

Grup adına konuşan Hidayetullah Oğuzhan, "Türkiye’de yaşayan 300 bin Doğu Türkistan vatandaşını temsil eden dernekler olarak buradayız. Şanlı Türk ordumuzun yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Afrin’de ve dünyanın her yerinde ordumuzun yanında olduğumuzu emirlerinde olduğumu bilsinler istiyoruz. Bizde askere alınmak istiyoruz. Gönüllü olarak askerliğe talibiz. Ordumuzun emrinde canımızı seve seve feda etmeye hazırız" diye konuştu.

Başvuruları alan Albay Haili Mutlu, vatandaşlara teşekkür ederek, "Başvurularınız ilgili komutanlıklarımıza iletilecektir. Desteğiniz ve hassasiyetiniz için teşekkür ederim” dedi.

Mehmet Altunışık