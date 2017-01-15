Diyarbakır’da 308 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 308 kilogram esrar ve 15 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi Çavundur köyünde, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak ve terör örgütünün finans kaynağı olan yasadışı uyuşturucu maddeleri ele geçirmek maksadıyla gece 02.00’de operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon kapsamında yetkili makamlardan alınan karar gereğince 10 ev ve eklentisi ile anılan köyün mücavir alanında arama faaliyeti icra edilmiş, yapılan aramalarda araziye gömülü/gizlenmiş vaziyette 163 kilogram toz esrar, 145 kilogram kubar esrar, 15 kilogram kenevir tohumu, sargı bezi, steril bisturi ucu, enjeksiyonluk solüsyon gibi çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığınca, icra edilen operasyonla ilgili adli işlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve bölücü terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla, teröristle ve narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.