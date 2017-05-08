Diriliş Ertuğrul'a ünlü oyuncu Burak Hakkı dahil oluyor |Diriliş Burak Hakkı kimdir?

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi 'Diriliş Ertuğrul'un 87'inci bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Ünlü oyuncu Burak Hakkı'nın, sevilen yapımda 'Ebu Mansur' karakterine hayat verdiği görülüyor.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi 'Diriliş Ertuğrul'un 87'inci bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Ünlü oyuncu Burak Hakkı'nın, sevilen diziye ''Ebu Mansur' karakteriyle izleyiciyle buluşacak.

Burak Hakkı kimdir?

Burak Hakkı, 23 Mayıs 1972 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Yalova'lı annesi Gülsüm Hakkı Engin ile Gümülcine’li babası Cihat Hakkı’nın iki çocuğundan biridir. Senem Hakkı Karabulut adında ablası vardır. Erenköy İlkokulunu bitirdikten sonra Fenerbahçe Lisesinin ortaokulundan mezun oldu. 1986-1990 yılları arasında İstanbul Kadıköy’deki Semiha Şakir Özel Deneme Lisesi matematik sınıfı okudu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü'nden 11 Ekim 1995 tarihinde mezun oldu. Lise Yıllarında aldığı İngilizce eğitimini, ITBA kurslarını bitirerek pekiştirdi. Üniversite yıllarında Nasaş (daha sonra adı Ülker oldu) basketbol takımında oynadı, oyuncusu olduğu Fakülte basketbol takımı;1992 de üçüncü,1993 de birinci, 1994 de ise ikinci oldu. Aynı dönem içerisinde Başak Gürsoy mankenlik ajansı ile modellik kariyerine başladı.

Üniversite mezuniyet notları ile 8 Ocak 1996 da İsviçre'deki European University Montreux , Villa “Les Bosquets” de MBA programı okumaya hak kazandı. Kısa bir süre için İsviçre'ye eğitim amaçlı yerleşti. Ancak oradaki okula ve hayat tarzına adapte olamadığından kısa bir süre sonra tekrar İstanbul’a döndü. Ertesi sene İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ekonometri bölümü için MBA sınavlarına girdi ve birincilikle MBA programına hak kazandı.

1993 Vizonshow u kazanarak “Bayvizon” ünvanı aldı. 1994 yılında yapılan “Best Model of Turkey” yarışmasında birinci oldu. 1995 yılında Avustralya'da yapılan “Manhunt International” yarışmasında 4. Oldu, aynı zamanda en iyi fotomodel seçildi.

1997 yılında Tunus'da yapılan ve Türkiye'yi temsilen katıldığı “Top Meditteranie” yarışmasında ikinci olmuştur.

1993 yılında bir tanıtım organizasyonunda tanıştığı, 1994 best model of Turkey yarışmasında birinciliği paylaştığı Sema Şimşek ile 2001 Haziranında modacı Yıldırım Mayruk’un evinin bahçesinde evlendi.

1998 yılında Sibel Can’ın “Kanasın” adlı şarkısına çekilen klipte oynadı. 1995-2003 yılları arasında farklı ajans ve modacılarla çalışmış, İtalya, Almanya, Avusturya, Fransa ve İsviçre başta olmak birçok ülkede modellik yapmıştır.

Birçok defile tanıtım ve organizasyonlarda yer aldı, birçok reklam filminde oynadı ve 2000 yılında oyunculuğa başlamıştır. 1992 de başlayan mankenlik ve fotomodellik kariyerini 2003 de sona erdirdi.

2000 yılında Erler Film tarafından yapımcılığı üstlenilen “Zehirli Çiçek” isimli dizi film ile oyunculuk kariyerine başladı.

2009 yılında Eric Morris oyunculuk sisteminin uygulayıcısı “Bova Actors Workshop” dan oyunculuk eğitimi aldı.

Burak Hakkı, Haziran 2001 yılında model ve dizi oyuncusu Sema Şimşek ile evlendi. Rüzgâr Hakkı adında bir oğlu var. Şubat 2012 yılında boşandılar.

Burak Hakkı, 2013 yaz başından beri Yunan sevgilisi DJ “Lia Papadaki” ile birliktedir.

2015 yılının Ekim ayında başlayan ve Yapımcılığını Birol Güven’in yönetmenliğini ise Korhan Bozkurt’un üstlendiği "Mayıs Kraliçesi" adlı dizide başrolde oynayan Yağmur Tanrısevsin'den başka dizide Hatice Aslan, Ahmet Olgun Sünear, Samet Sırmalı, Burak Hakkı, Kazım Akşar, Derya Şensoy, Serhan Onat ve Erkan Taşdöğen da oyuncu kadrosunda yer aldı.