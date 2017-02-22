Diriliş Ertuğrul 79. bölüm fragmanı! Aliyar ölüyor mu?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul son bölümüyle yine izleyenlerin nefeslerini kesti. Diriliş Ertuğrul'da Aliyar ölecek mi? İzleyenlerinin merakla beklediği tüm detaylar Diriliş Ertuğrul'un 79. bölüm fragmanında.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul izleyenleri bu hafta da ekrana kilitledi.

Diriliş Ertuğrul'da izleyenlerinin merakla beklediği 79. bölüm fragmanı yayınlandı. Aliyar ölecek mi? İşte detaylar.

Diriliş Ertuğrul 78.bölümünde neler yaşandı?

Yaptıkları oyunlarla Ural’ı ölümden kurtaran Vasilius ve Sadettin Köpek kazandıklarını zannederken aslında Ertuğrul’un büyük oyununda kaybetmişlerdir. Ertuğrul zor olanı yapmış, evladına kıyan, alplarını öldürten Ural’ı sulh diyetiyle serbest bırakmıştır. Ertuğrul için zor olsa da, bu durum ileriye dönük planlarına ulaşabilmesinin yolunu açmıştır. Aliyar, bey olmuş, böylece iki obanın birliği temin edilmiştir.

Peki şimdi, çıkarı zedelenen, Ural’ın bey olması için iki adamını bile gözünü kırpmadan harcayan Vasilius’un hamlesi ne olacaktır? Sadettin Köpek nasıl bir yöntem izleyecektir?

Diğer yandan Aslıhan, Batuhan tarafından saldırıya uğramıştır.

Batuhan, Ural’ın kirli işlerinde kullandığı en sadık adamıydı? Ural için Aliyar’a karşı duran Aslıhan, hakikatleri Batuhan’dan işitince nasıl bir tavır izleyecektir? Batuhan’ın Aslıhan üzerinden planı ne olacaktır? Evleneceği kadının kaçırıldığını duyan Emir Saadettin neler yapacaktır?

Vasilius’un gün geçtikçe artan duygusal yönelimlerine karşı kalede sıkışıp kalan Helena’nın akıbeti ne olacaktır? Onu içinde bulunduğu bu çıkmazdan kim kurtaracaktır?