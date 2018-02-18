Dilipak: 'Afrin harekatı gecikseydi Türkiye'nin haritası değişirdi'

Gazeteci ve yazar Abdurrahman Dilipak, "Afrin harekatı geçikseydi, Türkiye'nin haritası değişirdi" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğünce düzenlenen 'Erguvani Sohbetler' programının Şubat ayı konuğu gazeteci ve yazar Abdurrahman Dilipak oldu. İncirli Kültür Merkezi’nde gazeteci-yazar Nihat Nasır’ın moderatörlüğünü yaptığı program, Dilipak hayranları tarafından ilgiyle izlendi. Dilipak’ı dinleyenler arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şükrü Köse de vardı. Sözlerine İslam anlayışının merkeze Hakk'ı koyduğunu ve Müslümanlara adaletle davranmak gibi önemli bir sorumluluk yüklediğini, bu sebeple de hukukun sadece insanları değil, bütün canlıları kapsadığını hatırlatmakla başlayan Abdurrahman Dilipak, iki saati aşkın konuşmasında güncel konulara dair açıklamalarda bulundu. Özellikle Türkiye’nin Afrin operasyonunun taşıdığı öneme dikkat çeken Dilipak, “Eğer birkaç ay daha geç kalınmış olsaydı ABD’nin kontrolündeki terör örgütünün sınırı Toros Dağları'na dayanacaktı, harita değişecekti. Türkiye görünüşte YPG’li teröristlerle çarpışıyor. Ancak gerçekten başta ABD olmak üzere Almanya, Fransa, İsrail ve hatta İngiltere ile savaşmaktadır. Mazlumdan yana, zalimin karşısında olacağız. Biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Biz Müslümanlardanız ve Müslümanlar kardeştir. Kapitalizm ve siyonizm yıkılma eşiğine gelmiştir. Mavi Marmara bu kişilerin karizmasını yerle bir etmiştir” dedi.

"Yeni bir dünya düzeni kuruluyor"

Operasyonun bir ayını doldurmak üzere olduğuna ve şuana kadar çok önemli gelişmeler kaydedildiğine vurgu yapan Dilipak, konuşmasının sonunda bilişim teknolojisinin ulaştığı duruma ve yeni bir dünyanın kurulduğuna dikkat çekti. Dilipak, “Yeni bir dünyaya hazır olmamız gerekiyor. Örneğin AliExpress’in aylık geliri 10 milyar dolar iken, Çanakkale Köprüsü 9 milyar dolar. Bunlarla mücadele edemezseniz geleceğimiz diye bir yer kalmayacak” diye konuştu.

Dinleyicilerin sorularıyla üç saati aşan program, hafızalarda çarpıcı izler bıraktı. Programın sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şükrü Köse, Dilipak’a teşekkür ederek, adına dikilen çınar fidanı sertifikasını takdim etti.