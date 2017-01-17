Didem Arslan'dan Reina katliamcısı yorumu

Reina'yı kana bulayan saldırganın yakalandığı haberini canlı yayında anlatan Didem Arslan, "Bir güzel dövmüşler kendisini. Çok da güzel yapmışlar" şeklinde bir yorum yaptı.

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki gece kulübü Reina'yı basarak 39 kişiyi katleden terörist Esenyurt'ta yakalandı.

HABERİ CANLI YAYINDA ALDI

Son dakika haberini canlı yayında alan HaberTürk spikeri Didem Arslan, teröristin fotoğrafını gördüğünü güzel bir şekilde dövüldüğünü ifade etti.

"ÇOK DA GÜZEL YAPMIŞLAR"

Didem Arslan, canlı yayında haberi sunarken, "Bir güzel dövmüşler kendisini. Arkadaşlarım o fotoğrafları verirlerse sizlerle paylaşacağız. Bir güzel dövmüşler kendisini. Çok da güzel yapmışlar." dedi