Denize düşen şahsı Sahil Güvenlik kurtardı

11 Ocak 2018 tarihinde saat 04.26’da, İstanbul Sarıyer ilçesi İstanbul Boğazı’nda bir şahsın denize düştüğü ihbarının alınmasını müteakip 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Sahil Güvenlik unsurları tarafından icra edilen arama kurtarma operasyonu neticesinde, denizde soğuk nedeniyle şoka giren bahse konu kazazede, Sahil Güvenlik yüzücü kurtarıcı personeli tarafından denizden sağ olarak kurtarılmış ve bilinci açık şekilde 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edildi.

Kurtarma operasyonuna Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü tarafından da destek sağladı.