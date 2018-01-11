Denize düşen şahsı Sahil Güvenlik kurtardı

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Sahil Güvenlik unsurları tarafından icra edilen arama kurtarma operasyonu neticesinde, denizde soğuk nedeniyle şoka giren bahse konu kazazede, Sahil Güvenlik yüzücü kurtarıcı personeli tarafından denizden sağ olarak kurtarılmış ve bilinci açık şekilde 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edildi.
Kurtarma operasyonuna Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü tarafından da destek sağladı.